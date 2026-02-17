रेल कंपनी का शेयर बना रॉकेट, 10% से ज्यादा चढ़ गया दाम, दनादन मिले हैं दो ऑर्डर

रेल कंपनी टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयर रॉकेट सा उड़ गए हैं। टेक्समैको रेल के शेयर मंगलवार को BSE में 10% से अधिक की तेजी के साथ 123.35 रुपये पर जा पहुंचे हैं। रेल कंपनी के शेयरों में यह तेजी दो नए ऑर्डर मिलने के बाद आई है।

रेल कंपनी टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयर मंगलवार को रॉकेट सा उड़ गए हैं। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयर मंगलवार को BSE में 10 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 123.35 रुपये पर जा पहुंचे हैं। रेल कंपनी के शेयरों में यह तेजी दो नए ऑर्डर मिलने के बाद आई है। टेक्समैको रेल को मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड और साउथ वेस्टर्न रेलवे से नए ऑर्डर मिले हैं। कंपनी के शेयर पिछले 5 साल में 360 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स

टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग को मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड से 219.18 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह ऑर्डर मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (MUTP-IIIA) के तहत प्रस्तावित सबर्बन रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन से जुड़े सिग्निंग इक्विपमेंट के डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट को 36 महीने के भीतर पूरा किया जाना है। इसके अलावा, टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग को साउथ वेस्टर्न रेलवे से 23.45 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर को 24 महीने के भीतर पूरा किया जाना है।

360% से अधिक उछल गए हैं रेल कंपनी के शेयर

टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग (Texmaco Rail and Engineering) के शेयर पिछले 5 साल में 360 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। रेल कंपनी के शेयर 19 फरवरी 2021 को 26.24 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 17 फरवरी 2026 को 123.35 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 4 साल की बात करें तो टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयरों में 225 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 150 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 189 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 111 रुपये है।