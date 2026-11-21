रेलवे सेक्टर की इस कंपनी को मिले 2 बड़े ऑर्डर, अब सोमवार को शेयर में होगी हलचल?
मुख्य बातें
- टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को JSW ग्रुप की दो कंपनियों से कुल 230.58 करोड़ रुपये के लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) मिले हैं
- इन ऑर्डर के तहत कंपनी को कुल 553 रेलवे वैगन का निर्माण और सप्लाई करनी है
रेलवे सेक्टर से जुड़ी कंपनी टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर में सोमवार को बड़ी हलचल हो सकती है। दरअसल, इस कंपनी को दो बड़े ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर JSW ग्रुप की दो कंपनियों ने दिए हैं। आइए इसकी डिटेल जान लेते हैं।
टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को JSW ग्रुप की दो कंपनियों से कुल 230.58 करोड़ रुपये के लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) मिले हैं। इन ऑर्डर के तहत कंपनी को कुल 553 रेलवे वैगन का निर्माण और सप्लाई करनी है। इन दोनों ऑर्डर को वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान पूरा किया जाएगा। इसके डिटेल की बात करें तो पहला ऑर्डर JSW रेल इंफ्रा लॉजिस्टिक्स की ओर से मिला है। यह ऑर्डर टैक्स सहित 102.57 करोड़ रुपये का है। इसके तहत टेक्समैको रेल को 246 वैगन बनाने और सप्लाई करने हैं। इनमें BFNSM1 और BVCM श्रेणी के वैगन शामिल हैं। पहले ऑर्डर को फरवरी 2027 तक पूरा करना है।
वहीं, दूसरा ऑर्डर JSW (साउथ) रेल लॉजिस्टिक्स ने दिया है। इस ऑर्डर की कुल कीमत टैक्स सहित 128.01 करोड़ रुपये है। ऑर्डर के तहत कंपनी को 307 वैगन की सप्लाई करनी है। इनमें भी BFNSM1 और BVCM श्रेणी के वैगन शामिल हैं। इस तरह दोनों कंपनियों से मिले ऑर्डर की कुल वैल्यू 230.58 करोड़ रुपये है और इनके तहत 553 वैगन तैयार किए जाएंगे। दूसरे ऑर्डर के तहत वैगन की सप्लाई मई 2027 तक पूरी करनी होगी।
नॉर्दर्न रेलवे ने भी दिया ऑर्डर
हाल ही में कंपनी को नॉर्दर्न रेलवे से 2.79 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में RDSO के विनिर्देशों के अनुसार, PSC स्लीपरों पर 60E1 रेल (R-260 ग्रेड) के लिए 57 सेट 'वेल्डेबल CMS क्रॉसिंग BG' का निर्माण और आपूर्ति करना शामिल है। यह घरेलू ऑर्डर 17 अप्रैल 2027 तक पूरी तरह से पूरा किया जाना है। इस ऑर्डर में प्रमोटर समूह का कोई हित या संबंधित पक्षों के बीच कोई लेन-देन शामिल नहीं है।
शेयर का परफॉर्मेंस
टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयरों की बात करें तो शुक्रवार, 20 नवंबर को 0.37 फीसदी की बढ़त के साथ 111.37 रुपये पर बंद हुआ। अब सोमवार को निवेशकों की नजर इस शेयर पर रहेगी।
मार्च 2026 में शेयर 78.15 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 142.95 रुपये है। शेयर का यह भाव पिछले साल दिसंबर महीने में था। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 48.34 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 51.66 फीसदी की है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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