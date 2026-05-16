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मार्च से अबतक 50% का रिटर्न, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहा स्टॉक, एक्सपर्ट्स बुलिश

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Texmaco Rail and Engineering के शेयरों में लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिला है। कंपनी के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। बता दें, मार्च के न्यूनतम स्तर से अबतक यह स्टॉक 50% चढ़ चुका है। 

मार्च से अबतक 50% का रिटर्न, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहा स्टॉक, एक्सपर्ट्स बुलिश

Railway Stocks: शेयर बाजार में Texmaco Rail and Engineering के शेयरों की कीमतों में मार्च के न्यूनतम स्तर से अबतक 50 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल चुकी है। हालांकि, इसके बाद भी यह स्टॉक इस साल अबतक 15 प्रतिशत लुढ़क चुका है। वहीं, एक साल में रेलवे कंपनी के शेयरों की कीमतों में 25 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस रेलवे स्टॉक के विषय में ..

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कंपनी के तिमाही नतीजे कैसे रहे हैं?

Texmaco Rail and Engineering ने दी जानकारी में कहा है कि मार्च तिमाही के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 45.10 प्रतिशत सालाना आधार पर बढ़ा है। मार्च तिमाही के दौरान रेलवे स्टॉक का नेट प्रॉफिट 57.70 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 39.80 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का ऑपरेशनल रेवन्यू सालाना आधार पर 13.3 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1167 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया है। इससे पहले के वित्त वर्ष के इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 1346.40 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, Texmaco Rail and Engineering का EBITDA मार्च क्वार्टर के दौरान 106.40 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर यह 9 प्रतिशत बढ़ा है।

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एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं?

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी को हाल ही में 4000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला था। इसके अलावा कंपनी अपने बिजनेस को विस्तार दे रही है। ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस को बढ़ाते हुए 158 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।

डिविडेंड दे रही है कंपनी

Texmaco Rail and Engineering ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने एक शेयर पर 0.75 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। यानी हर शेयर पर 75 प्रतिशत का फायदा होगा।

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शेयरों का प्रदर्शन लॉन्ग टर्म में कैसा?

शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर स्टॉक 6.74 प्रतिशत की गिरावट के बाद 116.90 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले दो साल में इस रेलवे स्टॉक का भाव 34 प्रतिशत गिरा है। हालांकि, इसके बाद रेलवे स्टॉक तीन साल में पोजीशनल निवेशकों को 106 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, 5 साल यह 330 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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