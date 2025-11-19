पहले ही दिन 500 रुपये के पार हुआ यह शेयर, धमाकेदार लिस्टिंग के बाद बना रॉकेट

संक्षेप: टेनेको क्लीन एयर के शेयर बुधवार को NSE पर 27% से ज्यादा के फायदे के साथ 505 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर 517 रुपये पर पहुंच गए। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 397 रुपये था।

टेनेको क्लीन एयर इंडिया की शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत हुई है। टेनेको क्लीन एयर के शेयर बुधवार को NSE पर 27 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ 505 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। वहीं, BSE पर कंपनी के शेयर 25 पर्सेंट से अधिक के प्रीमियम के साथ 498 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 397 रुपये था। टेनेको क्लीन एयर का आईपीओ दांव लगाने के लिए 12 नवंबर को खुला था और यह 14 नवंबर तक ओपन रहा। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 3600 करोड़ रुपये तक का था।

लिस्टिंग के बाद रॉकेट बने कंपनी के शेयर

शानदार लिस्टिंग के बाद टेनेको क्लीन एयर इंडिया के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। टेनेको क्लीन एयर के शेयर NSE में उछाल के साथ 517 रुपये पर पहुंच गए हैं। वहीं, BSE में भी कंपनी के शेयर तेजी के साथ 517 रुपये पर जा पहुंचे हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 97.25 पर्सेंट थी, जो कि अब 74.79 पर्सेंट रह गई है। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 17 नवंबर को फाइनल हुआ है।

61 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ IPO

टेनेको क्लीन एयर के आईपीओ (Tenneco Clean Air IPO) पर टोटल 61.79 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों (रिटेल इनवेस्टर्स) की कैटेगरी में 5.37 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स का कोटा 42.79 गुना सब्सक्राइब हुआ। टेनेको क्लीन एयर के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 174.78 गुना दांव लगा। टेनेको क्लीन एयर के IPO में रिटेल इनवेस्टर कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 37 शेयर थे। यानी, एक लॉट के लिए आम निवेशकों को 14,689 रुपये का निवेश करना पड़ा है।