GMP का इशारा, पहले ही दिन हो सकता है 30% से ज्यादा फायदा, IPO पर 61 गुना लगा दांव

संक्षेप: टेनेको क्लीन एयर के शेयर ग्रे मार्केट में 123 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 397 रुपये है। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें तो टेनेको क्लीन एयर के शेयर 520 रुपये के ऊपर लिस्ट हो सकते हैं।

टेनेको क्लीन एयर के आईपीओ को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी के आईपीओ पर 61 गुना से ज्यादा दांव लगा है। टेनेको क्लीन एयर के शेयर ग्रे मार्केट में भी धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) शानदार लिस्टिंग का इशारा कर रहा है। टेनेको क्लीन एयर के शेयर ग्रे मार्केट में फिलहाल 31 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। टेनेको क्लीन एयर के शेयर बुधवार 19 नवंबर 2025 को बाजार में लिस्ट होंगे। कंपनी के शेयर BSE और NSE दोनों प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

520 रुपये के ऊपर लिस्ट हो सकते हैं कंपनी के शेयर

टेनेको क्लीन एयर के शेयर ग्रे मार्केट में 123 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 397 रुपये है। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो टेनेको क्लीन एयर के शेयर 520 रुपये के ऊपर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को टेनेको क्लीन एयर के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 30 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 3600 करोड़ रुपये तक का था। टेनेको क्लीन एयर का आईपीओ दांव लगाने के लिए 12 नवंबर को खुला था और यह 14 नवंबर तक ओपन रहा।