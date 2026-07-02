₹1909 करोड़ के शेयर बेच रही पॉलिसीबाजार की पैरेंट कंपनी, शुक्रवार को डील संभव
मुख्य बातें
- टेमासेक होल्डिंग्स शुक्रवार को ₹1909 करोड़ ($200 मिलियन) की ब्लॉक डील के जरिए अपनी 2.6% हिस्सेदारी बेच सकती है
- टेमासेक की हिस्सेदारी बिक्री ऐसे समय में हो रही है जब PB फिनटेक विदेशों में अपना विस्तार कर रही है
PB Fintech share price: पॉलिसीबाजार की पैरेंट कंपनी PB फिनटेक लिमिटेड में बड़ी हिस्सेदारी बिकने वाली है। जानकारी के मुताबिक सिंगापुर की सरकारी निवेश कंपनी टेमासेक होल्डिंग्स शुक्रवार को ₹1909 करोड़ ($200 मिलियन) की ब्लॉक डील के जरिए अपनी 2.6% हिस्सेदारी बेच सकती है। टेमासेक अपनी सब्सिडियरी मैकरीची इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 11.9 मिलियन शेयर ₹1604 प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर बेच रही है। यह कीमत गुरुवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर PB फिनटेक के क्लोजिंग प्राइस ₹1,682.10 से 4.6% कम है। बता दें कि वर्तमान में मैकरीची इन्वेस्टमेंट्स के पास PB फिनटेक लिमिटेड में 6.47% हिस्सेदारी है। सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस डील के लिए एकमात्र प्लेसमेंट एजेंट है। बिक्री के बाद टेमासेक की बची हुई 3.8% हिस्सेदारी पर 60 दिनों का लॉक-अप लागू होगा।
मई में को-फाउंडर ने बेची थी हिस्सेदारी
मिंट की रिपोर्ट के अनुसार मई में को-फाउंडर यशिश दहिया और आलोक बंसल ने ₹654 करोड़ की ब्लॉक डील के जरिए 3.8 मिलियन शेयर (कंपनी का लगभग 0.8%) बेचे थे जबकि चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी टेनसेंट ने एक अलग ₹805 करोड़ के ब्लॉक ट्रांजैक्शन के जरिए अपनी बची हुई 1.05% हिस्सेदारी बेच दी थी। आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक वित्तीय संस्थानों गोल्डमैन सैक्स, सोसाइटी जेनरल और मॉर्गन स्टेनली सहित कई विदेशी एवं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इस हिस्सेदारी की खरीद की।
इस सौदे में शामिल होने वाले अन्य विदेशी निवेशकों में घिसालो कैपिटल मैनेजमेंट, मेट्जलर एसेट मैनेजमेंट, मैथ्यूज इंटरनेशनल कैपिटल मैनेजमेंट, वासाच ग्लोबल इन्वेस्टर्स, बीएनपी परिबा और हांगकांग स्थित विरिडियन एसेट मैनेजमेंट हैं। घरेलू संस्थागत निवेशकों में टाटा म्यूचुअल फंड, कोटक सिक्योरिटीज और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) ट्रस्ट ने हिस्सेदारी खरीदी।
विदेश में विस्तार कर रही कंपनी
टेमासेक की हिस्सेदारी बिक्री ऐसे समय में हो रही है जब PB फिनटेक विदेशों में अपना विस्तार कर रही है। हाल ही में कंपनी के बोर्ड ने UAE में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए दुबई में फाइनेंशियल एडवाइजरी और री-इंश्योरेंस सर्विस देने वाली दो सब्सिडियरी कंपनियां बनाने को मंजूरी दी।
कंपनी के इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन बिनेस में तेज़बढ़ोतरी के कारण, इस तिमाही में ऑपरेशन्स से होने वाला कुल रेवेन्यू सालाना आधार पर 37% बढ़कर ₹2,061 करोड़ हो गया। मार्च तिमाही के दौरान प्लेटफॉर्म के जरिए जमा किए गए कुल इंश्योरेंस प्रीमियम सालाना आधार पर 46% बढ़कर ₹9,217 करोड़ हो गए।
शेयर का परफॉर्मेंस
पीबी फिनटेक के शेयर की बात करें तो गुरुवार को लाल निशान पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में शेयर 1679.55 रुपये पर रहा। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,963 रुपये है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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