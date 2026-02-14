1 साल में 429% की तेजी, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर, जानें वजह

Hindustan Hindi News
Feb 14, 2026 06:48 pm IST
Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Telecanor Global Limited के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। इसके पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। कंपनी ने शनिवार को तिमाही नतीजों का ऐलान किया है। बता दें, इस स्टॉक की कीमतों में बीते एक साल में 429 प्रतिशत की तेजी आई है।

Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Telecanor Global Limited के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। इसके पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। कंपनी ने शनिवार को तिमाही नतीजों का ऐलान किया है। बता दें, इस स्टॉक की कीमतों में बीते एक साल में 429 प्रतिशत की तेजी आई है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे?

कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि उनका रेवन्यू दिसंबर तिमाही के दौरान 6.87 करोड़ रुपये रहा था। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान Telecanor Global Limited का नेट प्रॉफिट 3.16 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 14 लाख रुपये का घाटा हुआ था।

Telecanor Global Limited ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि घाटे से मुनाफे तक का सफर ट्रांजिशन को दिखाता है। तिमाही नतीजे बता रहे हैं कि हमारे बिजनेस में स्थिरता आई है। जिसकी वजह से वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है।

तिमाही दर तिमाही के आधार पर कैसा रहा प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में Telecanor Global Limited का रेवन्यू 6.87 करोड़ रुपये रहा था। दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 5.74 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, सितंबर तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 2.53 करोड़ रुपये रहा था। जोकि दिसंबर तिमाही में 3.16 करोड़ रुपये हो गया है। बता दें, तिमाही दर तिमाही के आधार पर कंपनी के प्रॉफिट में 25 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

शेयरों में ताबड़तोड़ तेजी

शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर Telecanor Global Limited के शेयर बीएसई में 5 प्रतिशत की उछाल के बाद 40.47 रुपये के लेवल पर पहुंच गया है। पिछले तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 187 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में स्टॉक का भाव 304 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, एक साल में Telecanor Global Limited के शेयरों का भाव 429 प्रतिशत चढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 46.87 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो लेवल 5.37 रुपये रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 38.88 करोड़ रुपये रहा है।

दो साल में Telecanor Global Limited के शेयरों की कीमतों में 633 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 409 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

