500 रुपये से भी नीचे आया टाटा ग्रुप का यह दिग्गज शेयर, 63% से भी ज्यादा लुढ़का
Tejas Networks Share Price: टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों के बुरे हाल हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर सोमवार को BSE में 2 पर्सेंट और लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर 500 रुपये से भी नीचे आ गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर BSE में लुढ़ककर 492.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। टाटा ग्रुप की इस दिग्गज कंपनी के शेयर सोमवार को 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 63 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। तेजस नेटवर्क्स का मार्केट कैप सोमवार को घटकर 8750 करोड़ रुपये पहुंच गया है।
52 हफ्ते के हाई लेवल से 63% से अधिक की गिरावट
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 63 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 5 दिसंबर 2024 को BSE में 1403.15 रुपये पर थे। यह कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल है। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए सोमवार 24 नवंबर 2025 को 492.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक साल में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 62 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।
इस साल अब तक 58% से अधिक लुढ़क गए तेजस नेटवर्क्स के शेयर
तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयरों में इस साल तेज गिरावट देखने को मिली है। इस साल अब तक कंपनी के शेयर 58 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 1 जनवरी 2025 को 1180.50 रुपये पर थे। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 24 नवंबर 2025 को 492.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 33 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। वहीं, पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 9 पर्सेंट टूट गए हैं।
सितंबर तिमाही में कंपनी को 307 करोड़ रुपये का घाटा
चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में तेजस नेटवर्क्स को 307 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में टाटा ग्रुप की इस कंपनी को 275 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। तेजस नेटवर्क्स का नेट रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में घटकर 262 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में तेजस नेटवर्क्स का रेवेन्यू 2811 करोड़ रुपये था।