80% से ज्यादा लुढ़क गया था टाटा का यह शेयर, अब 65% की तूफानी तेजी

तेजस नेटवर्क्स के शेयर बुधवार को 13% से अधिक चढ़कर 489 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर पिछले दिनों 80% से ज्यादा तक लुढ़क गए थे। हालांकि, इधर कंपनी के शेयरों में 65 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 489 रुपये पर पहुंच गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर पिछले दिनों बुरे हाल में पहुंच गए थे। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 80 पर्सेंट से ज्यादा तक लुढ़क गए थे। हालांकि, इधर तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 65 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 761.95 रुपये है।

65% से अधिक चढ़ गए तेजस नेटवर्क्स के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर 52 हफ्ते के लो लेवल से 65 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 27 जनवरी 2026 को 294.10 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर बुधवार 6 मई 2026 को 489 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 23 अप्रैल के बाद से तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 21 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। कंपनी के शेयर 23 अप्रैल 2026 को 402.15 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 6 मई को 489 रुपये पर पहुंच गए हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो तेजस नेटवर्क्स के शेयर 155 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं।

80% से अधिक टूट गए थे तेजस नेटवर्क्स के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर (ऑल टाइम हाई लेवल) से 80 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए थे। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 26 जून 2024 को 1495 रुपये के स्तर पर थे। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 27 जनवरी 2026 को 294.10 रुपये पर पहुंच गए थे। तेजस नेटवर्क्स का मार्केट कैप बुधवार को 8300 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, तेजस नेटवर्क्स में प्रमोटर की हिस्सेदारी 53.66 पर्सेंट रही। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 45.96 पर्सेंट रही।