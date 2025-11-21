63% से ज्यादा टूट गया है टाटा का यह शेयर, निवेशकों को बड़ा झटका, कंपनी को 307 करोड़ रुपये का हुआ है घाटा

संक्षेप: टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 63% से अधिक टूट गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई 1403.15 रुपये है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर शुक्रवार को गिरावट के साथ ही 503.05 रुपये पर पहुंच गए हैं।

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का बुरा हाल है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर शुक्रवार को गिरावट के साथ ही 503.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर के बिल्कुल करीब हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 63 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। ऊपरी स्तर पर तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में निवेश करने वाले शेयरधारकों को तगड़ा नुकसान हुआ है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 307 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

52 हफ्ते के हाई से 63% से ज्यादा लुढ़क गए शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 63 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1403.15 रुपये है। कंपनी के शेयर पिछले साल 5 दिसंबर को इस लेवल पर थे। तेजस नेटवर्क्स के शेयर शुक्रवार 21 नवंबर 2025 को टूटकर 503.05 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। इस साल अब तक तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 57 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। वहीं, पिछले छह महीने में टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 32 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।