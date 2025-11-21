Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tejas Networks share price dropped over 63 Percent big setback to Investors
63% से ज्यादा टूट गया है टाटा का यह शेयर, निवेशकों को बड़ा झटका, कंपनी को 307 करोड़ रुपये का हुआ है घाटा

63% से ज्यादा टूट गया है टाटा का यह शेयर, निवेशकों को बड़ा झटका, कंपनी को 307 करोड़ रुपये का हुआ है घाटा

संक्षेप:

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 63% से अधिक टूट गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई 1403.15 रुपये है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर शुक्रवार को गिरावट के साथ ही 503.05 रुपये पर पहुंच गए हैं।

Fri, 21 Nov 2025 03:44 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का बुरा हाल है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर शुक्रवार को गिरावट के साथ ही 503.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर के बिल्कुल करीब हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 63 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। ऊपरी स्तर पर तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में निवेश करने वाले शेयरधारकों को तगड़ा नुकसान हुआ है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 307 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

52 हफ्ते के हाई से 63% से ज्यादा लुढ़क गए शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 63 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1403.15 रुपये है। कंपनी के शेयर पिछले साल 5 दिसंबर को इस लेवल पर थे। तेजस नेटवर्क्स के शेयर शुक्रवार 21 नवंबर 2025 को टूटकर 503.05 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। इस साल अब तक तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 57 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। वहीं, पिछले छह महीने में टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 32 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।

सितंबर तिमाही में कंपनी को हुआ है 307 करोड़ रुपये का घाटा
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 307 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 275 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में तेजस नेटवर्क्स के रेवेन्यू में भी तेज गिरावट देखने को मिली है। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 262 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में तेजस नेटवर्क्स का रेवेन्यू 2811 करोड़ रुपये था।

