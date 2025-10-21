टाटा की इस कंपनी को हुआ भारी घाटा, शेयर में गिरावट अब मुहूर्त ट्रेडिंग में हुई खरीदारी

संक्षेप: कंपनी ने सितंबर तिमाही में भारी नुकसान दर्ज किया है, जिससे निवेशकों की भावना पर नकारात्मक असर पड़ा। बता दें कि सितंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा ₹307 करोड़ रहा। 18,000 साइटों की शिपमेंट के लिए ₹1,526 करोड़ के 4G ऐड-ऑन खरीद ऑर्डर की प्राप्ति में भी देरी हुई।

Tejas Networks Ltd Share: टाटा समूह की दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड (Tejas Networks Ltd) के शेयरों में आज मंगलवार को मुहूर्त ट्रेडिंग में 2 पर्सेंट तक की तेजी देखी गई। इसी के साथ यह शेयर 549.90 रुपये पर आ गया था। इससे पहले बीते सोमवार को कंपनी के शेयर 9 पर्सेंट तक टूट गए थे और 52-सप्ताह के नए लो पर पहुंच गए थे। शेयरों में यह गिरावट सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद आई।

क्या है डिटेल एनालिस्ट्स के अनुसार, तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में यह गिरावट कंपनी के कमजोर तिमाही नतीजों (Q2 FY26) के कारण आई है। कंपनी ने सितंबर तिमाही में भारी नुकसान दर्ज किया है, जिससे निवेशकों की भावना पर नकारात्मक असर पड़ा। बता दें कि सितंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा ₹307 करोड़ रहा। 18,000 साइटों की शिपमेंट के लिए ₹1,526 करोड़ के 4G ऐड-ऑन खरीद ऑर्डर की प्राप्ति में भी देरी हुई। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू 90 पर्सेंट तक गिर गया और यह ₹2,811 करोड़ से घटकर ₹262 करोड़ पर आ गया।

कंपनी का बयान कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO सुमित ढींगरा) ने कहा, “सितंबर तिमाही में हमारा राजस्व ₹262 करोड़ रहा, जो पिछली तिमाही की तुलना में 30% की तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) वृद्धि दर्शाता है। तिमाही के अंत में हमारा ऑर्डर बुक ₹1,204 करोड़ का था। हमने ₹307 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो मुख्यतः कम राजस्व, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लॉसेस, वारंटी लागत और इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस से संबंधित ₹190 करोड़ के प्रावधानों के कारण हुआ।”

प्रमुख परियोजनाएं और उपलब्धियां तेजस नेटवर्क्स ने BSNL के CNPN (Captive Non-Public Network) प्रोग्राम के तहत अपना पहला निजी 5G RAN डिप्लॉयमेंट सफलतापूर्वक पूरा किया। कंपनी ने दक्षिण एशिया में 4G/5G RAN प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (POC) भी आयोजित किया। 400G DWDM उत्पादों की मांग में तेजी देखने को मिली, और कंपनी को भारत, यूरोप और अफ्रीका से नए ऑर्डर प्राप्त हुए। साथ ही, कंपनी ने NEC और Rakuten के साथ साझेदारी कर अपनी अंतरराष्ट्रीय वायरलेस उपस्थिति को मजबूत किया।