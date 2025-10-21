Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tejas Networks Ltd share jump 2 percent today in muhurt trading today
टाटा की इस कंपनी को हुआ भारी घाटा, शेयर में गिरावट अब मुहूर्त ट्रेडिंग में हुई खरीदारी

टाटा की इस कंपनी को हुआ भारी घाटा, शेयर में गिरावट अब मुहूर्त ट्रेडिंग में हुई खरीदारी

संक्षेप: कंपनी ने सितंबर तिमाही में भारी नुकसान दर्ज किया है, जिससे निवेशकों की भावना पर नकारात्मक असर पड़ा। बता दें कि सितंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा ₹307 करोड़ रहा। 18,000 साइटों की शिपमेंट के लिए ₹1,526 करोड़ के 4G ऐड-ऑन खरीद ऑर्डर की प्राप्ति में भी देरी हुई।

Tue, 21 Oct 2025 04:22 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Tejas Networks Ltd Share: टाटा समूह की दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड (Tejas Networks Ltd) के शेयरों में आज मंगलवार को मुहूर्त ट्रेडिंग में 2 पर्सेंट तक की तेजी देखी गई। इसी के साथ यह शेयर 549.90 रुपये पर आ गया था। इससे पहले बीते सोमवार को कंपनी के शेयर 9 पर्सेंट तक टूट गए थे और 52-सप्ताह के नए लो पर पहुंच गए थे। शेयरों में यह गिरावट सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद आई।

क्या है डिटेल

एनालिस्ट्स के अनुसार, तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में यह गिरावट कंपनी के कमजोर तिमाही नतीजों (Q2 FY26) के कारण आई है। कंपनी ने सितंबर तिमाही में भारी नुकसान दर्ज किया है, जिससे निवेशकों की भावना पर नकारात्मक असर पड़ा। बता दें कि सितंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा ₹307 करोड़ रहा। 18,000 साइटों की शिपमेंट के लिए ₹1,526 करोड़ के 4G ऐड-ऑन खरीद ऑर्डर की प्राप्ति में भी देरी हुई। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू 90 पर्सेंट तक गिर गया और यह ₹2,811 करोड़ से घटकर ₹262 करोड़ पर आ गया।

कंपनी का बयान

कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO सुमित ढींगरा) ने कहा, “सितंबर तिमाही में हमारा राजस्व ₹262 करोड़ रहा, जो पिछली तिमाही की तुलना में 30% की तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) वृद्धि दर्शाता है। तिमाही के अंत में हमारा ऑर्डर बुक ₹1,204 करोड़ का था। हमने ₹307 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो मुख्यतः कम राजस्व, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लॉसेस, वारंटी लागत और इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस से संबंधित ₹190 करोड़ के प्रावधानों के कारण हुआ।”

प्रमुख परियोजनाएं और उपलब्धियां

तेजस नेटवर्क्स ने BSNL के CNPN (Captive Non-Public Network) प्रोग्राम के तहत अपना पहला निजी 5G RAN डिप्लॉयमेंट सफलतापूर्वक पूरा किया। कंपनी ने दक्षिण एशिया में 4G/5G RAN प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (POC) भी आयोजित किया। 400G DWDM उत्पादों की मांग में तेजी देखने को मिली, और कंपनी को भारत, यूरोप और अफ्रीका से नए ऑर्डर प्राप्त हुए। साथ ही, कंपनी ने NEC और Rakuten के साथ साझेदारी कर अपनी अंतरराष्ट्रीय वायरलेस उपस्थिति को मजबूत किया।

कंपनी का कारोबार

तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड उच्च-प्रदर्शन वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग समाधान तैयार करती है। इसके ग्राहक टेलीकॉम सेवा प्रदाता, इंटरनेट कंपनियां, रक्षा विभाग, सरकारी संस्थान और यूटिलिटी सेक्टर से हैं। कंपनी के उत्पाद 75 से अधिक देशों में बेचे जाते हैं। यह कंपनी टाटा समूह (Tata Group) का हिस्सा है, जिसमें पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड (Tata Sons Pvt. Ltd. की सहायक कंपनी) इसकी बहुमत हिस्सेदारी रखती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।