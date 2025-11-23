Hindustan Hindi News
तेजस क्रैश ने बढ़ाई भारत की टेंशन, डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा झटका, डीटेल्स

Tejas fighter jet Crash: पिछले दिनों दुबई के एयरशो में भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस क्रैश कर गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना इंडियन एयरफोर्स (Indian Air Force) और भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए बड़े झटके से कम नहीं है।

Sun, 23 Nov 2025 02:14 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Tejas fighter jet Crash: पिछले दिनों दुबई के एयरशो में भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस क्रैश कर गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना इंडियन एयरफोर्स (Indian Air Force) और भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत इस एयर शो के जरिए अपनी मजबूत स्वदेशी टेक्नोलॉजी के जरिए ग्राहकों को आकर्षित करता। माना जा रहा था कि एयरशो के बाद कुछ खरीदार देश इस फाइटर जेट के लिए भारत से संपर्क साध सकते हैं। बता दें, इंडियन एयरफोर्स ने 180 तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है।

भारत इन देशों के सामने करता पेश

रिपोर्ट के अनुसार इस एयरशो के बाद भारत इजिप्ट, अरमेनिया और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के सामने इस फाइटर जेट को बेचने के लिए पेश करता। लेकिन एयरशो की दुर्घटना ने भारत को पांव पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है। बता दें, दुबई एयरशो की दुर्घटना से पहले तक इस फाइटर जेट की सुरक्षा का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार था। सिर्फ एक फाइटर जेट क्रैश किया था। उसमें भी इंजन का फेल होना वजह थी।

छोटे देशों की पसंद बन सकता था तेजस

भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस छोटे देशों की पसंद बन सकता था। अपने रेंज में यह काफी सस्ता है। इसके अलावा भारत ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए हां कहा है। इन सबके अलावा हथियारों और सेंसर प्लेटफॉर्म में भिन्नता की वजह से भी यह फाइटेर जेट खरीदारों का आकर्षित कर रहा था। आने वाले कुछ सालों में 220 तेजस फाइटर जेट सक्रिय हो जाते।

भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में तेज इजाफा

2014 के बाद भारत अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को लेकर काफी आक्रमक है। भारत ने वित्त वर्ष 2025 से 25 के दौरान 23622 फाइटर जेट एक्सपोर्ट किए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2029 के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टारगेट सेट किया है।

