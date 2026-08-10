ग्रे मार्केट में गरजा यह IPO, ब्रोकरेज भी बोल रहे- सब्सक्राइब कर लो

Technocraft Ventures IPO: आईपीओ मार्केट में अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों की एंट्री का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स के आईपीओ की भी लॉन्चिंग हुई है। यह आईपीओ पिछले शुक्रवार को भारतीय प्राइमरी मार्केट में आया था और 11 अगस्त यानी मंगलवार तक खुला रहेगा। अब सवाल है कि इस आईपीओ पर दांव लगाना सही है या नहीं? इसके अलावा, ग्रे मार्केट में आईपीओ के क्या संकेत मिल रहे हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

आईपीओ डिटेल टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स के मैनेजमेंट ने आईपीओ के लिए 200 रुपये से 212 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी का लक्ष्य 252 करोड़ रुपये जुटाना है। आईपीओ का साइज 252 करोड़ रुपये है। इस बुक-बिल्ड इश्यू में नए शेयर और ऑफर फॉर सेल (OFS) दोनों शामिल हैं। कहने का मतलब है कि फ्रेश शेयर के अलावा शेयरहोल्डर्स भी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। इस पब्लिक इश्यू को BSE और NSE एक्सचेंज पर लिस्ट करने का प्रस्ताव है।

बता दें कि शेयर अलॉटमेंट फाइनल करने की संभावित तारीख 12 अगस्त 2026 है। बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को इस बुक-बिल्ड इश्यू के लिए ऑफिशियल रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। शेयर लिस्टिंग की सबसे संभावित तारीख 14 अगस्त 2026 है। खंबाटा सिक्योरिटीज को आने वाले IPO का लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है।

ग्रे मार्केट में क्या हाल? Investorgain के अनुसार, सोमवार को ग्रे मार्केट में टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स के शेयर 21 रुपये के प्रीमियम पर उपलब्ध हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के आईपीओ का GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम) 21 रुपये है, जो गुरुवार के 10 रुपये से 11 रुपये अधिक है। वहीं, कुछ अन्य वेबसाइट पर जीएमपी 25 रुपये से ज्यादा है। ऐसे में टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स की लिस्टिंग 230 रुपये के पार हो सकती है।

IPO रिव्यू क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इस पर आनंद राठी ने कहा, "अपर प्राइस बैंड पर कंपनी का वैल्यूएशन FY26 के 14.39 रुपये के सालाना EPS के आधार पर 19.4x के P/E पर है, जिसका मतलब है कि इश्यू के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 8,397 मिलियन रुपये होगा। इसका डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक, इंटीग्रेटेड EPC क्षमताएं लंबी अवधि की ग्रोथ की संभावना दिखाती हैं। हालांकि, लिस्टेड साथियों की तुलना में प्रस्तावित वैल्यूएशन को देखते हुए IPO की कीमत ठीक-ठाक लग रही है।"