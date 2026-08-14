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पहले ही दिन 55% चढ़ गया यह शेयर, हर शेयर पर 100 रुपये से ज्यादा का फायदा

By Vishnu Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स ने पहले ही दिन निवेशकों को हर शेयर पर 100 रुपये से ज्यादा का फायदा करा दिया है
  • IPO में कंपनी के शेयर का दाम 212 रुपये था
  • शुक्रवार को शानदार लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर उछलकर 334.60 रुपये पर पहुंच गए हैं
Technocraft Ventures IPO
Technocraft Ventures IPO: टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स के आईपीओ पर 38 गुना से ज्यादा दांव लगा था

टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स ने बाजार में उतरते ही अपने निवेशकों को जबरदस्त फायदा कराया है। हर शेयर पर निवेशकों को 100 रुपये से अधिक का मुनाफा हुआ है। IPO में टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स के शेयर का दाम 212 रुपये था। धमाकेदार लिस्टिंग के बाद टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स के शेयर 334.60 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर अपने IPO प्राइस के मुकाबले पहले ही दिन 122.60 रुपये चढ़ गए हैं। यानी, IPO प्राइस से टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स के शेयरों में 55 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

34% से ज्यादा के प्रीमियम पर हुई शेयरों की लिस्टिंग
टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स (Technocraft Ventures) के शेयरों की शुक्रवार को बाजार में शानदार एंट्री हुई है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में 34 पर्सेंट से अधिक के प्रीमियम के साथ 285 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर 14 पर्सेंट से ज्यादा उछलकर 334.60 रुपये पर पहुंच गए। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स का मार्केट कैप शुक्रवार को 1240 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 7 अगस्त को खुला था और यह 11 अगस्त तक ओपन रहा। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 252 करोड़ रुपये तक का था।

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38 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का आईपीओ
टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स (Technocraft Ventures) के आईपीओ पर टोटल 38.69 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 25.35 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 65.06 गुना सब्सक्राइब हुआ। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) की कैटेगरी में 42.26 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 70 शेयर थे। यानी, एक लॉट के लिए रिटेल इनवेस्टर्स को 14,840 रुपये का निवेश करना पड़ा।

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क्या करती है टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स?
टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स (Technocraft Ventures) की शुरुआत अक्टूबर 1998 में हुई है। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कंपनी है, जो कि टर्नकी इंजीनियरिंग, प्रेक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) प्रोजेक्ट्स करती है। कंपनी कई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में काम करती है। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर समेत नॉर्दर्न इंडिया में राज्य सरकारों और गवर्नमेंट एजेंसियों के लिए प्रोजेक्ट्स डिलीवर करती है। कंपनी वाटर एंड वेस्टवाटर मैनेजमेंट, रोड एंड हाईवेज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज को कवर करती है। IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स अपनी वर्किंग कैपिटल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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