लिस्टिंग के बाद से 112% चढ़ा शेयर, कर्ज फ्री है कंपनी, विजय केडिया का भी बड़ा दांव
शेयर ने आज ₹402.65 पर शुरुआत की, ₹410 तक पहुंचा और फिर गिरकर ₹386 के इंट्रा-डे लो तक आ गया। हाल की इस गिरावट के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर चल रही चर्चा को वजह माना जा रहा है।
TechD Cybersecurity Ltd Share: टेकडी साइबरसिक्योरिटी लिमिटेड ने अपनी लिस्टिंग के सिर्फ पांच महीने के भीतर ही निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। 22 सितंबर 2025 को एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई इस कंपनी का आईपीओ प्राइस ₹193 था और तब से अब तक शेयर करीब 112% चढ़ चुका है। हालांकि, आज शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान यह 12% से ज्यादा फिसल गया। शेयर ने आज ₹402.65 पर शुरुआत की, ₹410 तक पहुंचा और फिर गिरकर ₹386 के इंट्रा-डे लो तक आ गया। हाल की इस गिरावट के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर चल रही चर्चा को वजह माना जा रहा है।
एक्सपर्ट की राय
दरअसल बाजार में सवाल उठ रहा है कि क्या AI आने वाले समय में प्रबंधित सुरक्षा सेवा प्रदाता (MSSP) जैसी कंपनियों की जगह ले सकता है। इसी बहस के बीच कंपनी के फाउंडर और सीईओ सनी वाघेला ने लिंक्डइन पर अपनी बात रखी। उनका साफ कहना है कि AI, MSSP को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि उनकी ताकत बढ़ाएगा। उनके मुताबिक AI अलर्ट ट्रायेज, डेटा कोरिलेशन और थ्रेट डिटेक्शन जैसे काम पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीक तरीके से कर रहा है। इससे टीम पर पड़ने वाला दबाव कम होता है और वे बड़े फैसलों पर ध्यान दे पाते हैं।
वाघेला का मानना है कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग का खेल नहीं है। इसमें समझदारी, जवाबदेही, संकट के समय नेतृत्व और बोर्ड का भरोसा भी शामिल होता है। मशीनें खतरे पहचान सकती हैं, लेकिन अंतिम फैसला इंसान ही लेते हैं और जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। उन्होंने कहा कि असली खतरा AI नहीं, बल्कि सुस्ती और आत्मसंतोष है। कंपनी के मुताबिक टेकडी साइबरसिक्योरिटी में AI कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि कई सालों से उसके सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (SOC) और वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम का अहम हिस्सा है।
पिछले साल आया था IPO
आईपीओ की बात करें तो कंपनी ने ₹38.99 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लॉन्च किया था, जिसमें 20.2 लाख शेयर जारी किए गए। यह इश्यू 15 से 17 सितंबर 2025 के बीच खुला था और इसे जबरदस्त 718 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। प्राइस बैंड ₹183 से ₹193 तय किया गया था और न्यूनतम लॉट साइज 600 शेयर का था। 22 सितंबर को जब शेयर की लिस्टिंग हुई तो यह ₹366.70 पर खुला, जो आईपीओ प्राइस से करीब 90% प्रीमियम था।
कर्ज फ्री कंपनी
गुजरात स्थित यह CERT-In एंपैनल्ड कंपनी MSSP, VAPT, SOC, कंप्लायंस और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग जैसी सेवाएं देती है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने ₹30.23 करोड़ का राजस्व और ₹8.4 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। खास बात यह है कि कंपनी कर्ज मुक्त है और चर्चित निवेशक विजय केडिया का समर्थन भी इसे मिला हुआ है।
