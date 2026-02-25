Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

लिस्टिंग के बाद से 112% चढ़ा शेयर, कर्ज फ्री है कंपनी, विजय केडिया का भी बड़ा दांव

Feb 25, 2026 04:02 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शेयर ने आज ₹402.65 पर शुरुआत की, ₹410 तक पहुंचा और फिर गिरकर ₹386 के इंट्रा-डे लो तक आ गया। हाल की इस गिरावट के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर चल रही चर्चा को वजह माना जा रहा है।

लिस्टिंग के बाद से 112% चढ़ा शेयर, कर्ज फ्री है कंपनी, विजय केडिया का भी बड़ा दांव

TechD Cybersecurity Ltd Share: टेकडी साइबरसिक्योरिटी लिमिटेड ने अपनी लिस्टिंग के सिर्फ पांच महीने के भीतर ही निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। 22 सितंबर 2025 को एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई इस कंपनी का आईपीओ प्राइस ₹193 था और तब से अब तक शेयर करीब 112% चढ़ चुका है। हालांकि, आज शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान यह 12% से ज्यादा फिसल गया। शेयर ने आज ₹402.65 पर शुरुआत की, ₹410 तक पहुंचा और फिर गिरकर ₹386 के इंट्रा-डे लो तक आ गया। हाल की इस गिरावट के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर चल रही चर्चा को वजह माना जा रहा है।

एक्सपर्ट की राय

दरअसल बाजार में सवाल उठ रहा है कि क्या AI आने वाले समय में प्रबंधित सुरक्षा सेवा प्रदाता (MSSP) जैसी कंपनियों की जगह ले सकता है। इसी बहस के बीच कंपनी के फाउंडर और सीईओ सनी वाघेला ने लिंक्डइन पर अपनी बात रखी। उनका साफ कहना है कि AI, MSSP को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि उनकी ताकत बढ़ाएगा। उनके मुताबिक AI अलर्ट ट्रायेज, डेटा कोरिलेशन और थ्रेट डिटेक्शन जैसे काम पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीक तरीके से कर रहा है। इससे टीम पर पड़ने वाला दबाव कम होता है और वे बड़े फैसलों पर ध्यान दे पाते हैं।

ये भी पढ़ें:₹35 के शेयर में तूफानी तेजी, 4650% का दे चुका है रिटर्न, खरीदने की लूट
ये भी पढ़ें:10% चढ़ गया यह शेयर, कंपनी के मालिक बेच रहे 23,55,961 शेयर
ये भी पढ़ें:1 महीने में 190% चढ़ गया यह शेयर, ₹22 भाव, लगातार अपर सर्किट, अब BSE ने चेताया

वाघेला का मानना है कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग का खेल नहीं है। इसमें समझदारी, जवाबदेही, संकट के समय नेतृत्व और बोर्ड का भरोसा भी शामिल होता है। मशीनें खतरे पहचान सकती हैं, लेकिन अंतिम फैसला इंसान ही लेते हैं और जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। उन्होंने कहा कि असली खतरा AI नहीं, बल्कि सुस्ती और आत्मसंतोष है। कंपनी के मुताबिक टेकडी साइबरसिक्योरिटी में AI कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि कई सालों से उसके सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (SOC) और वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम का अहम हिस्सा है।

पिछले साल आया था IPO

आईपीओ की बात करें तो कंपनी ने ₹38.99 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लॉन्च किया था, जिसमें 20.2 लाख शेयर जारी किए गए। यह इश्यू 15 से 17 सितंबर 2025 के बीच खुला था और इसे जबरदस्त 718 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। प्राइस बैंड ₹183 से ₹193 तय किया गया था और न्यूनतम लॉट साइज 600 शेयर का था। 22 सितंबर को जब शेयर की लिस्टिंग हुई तो यह ₹366.70 पर खुला, जो आईपीओ प्राइस से करीब 90% प्रीमियम था।

कर्ज फ्री कंपनी

गुजरात स्थित यह CERT-In एंपैनल्ड कंपनी MSSP, VAPT, SOC, कंप्लायंस और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग जैसी सेवाएं देती है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने ₹30.23 करोड़ का राजस्व और ₹8.4 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। खास बात यह है कि कंपनी कर्ज मुक्त है और चर्चित निवेशक विजय केडिया का समर्थन भी इसे मिला हुआ है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
Business News Stocks
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,