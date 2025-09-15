TechD Cybersecurity IPO Fully subscribe 14 times so far day 1 gmp surges 83 percent खुलते ही भर गया यह IPO, पहले ही दिन 14 गुना सब्सक्रिप्शन, 83% फायदे पर पहुंंचा GMP, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़TechD Cybersecurity IPO Fully subscribe 14 times so far day 1 gmp surges 83 percent

खुलते ही भर गया यह IPO, पहले ही दिन 14 गुना सब्सक्रिप्शन, 83% फायदे पर पहुंंचा GMP

इस आईपीओ को लेकर निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस तेजी का एक बड़ा कारण दिग्गज निवेशक विजय केडिया की इसमें 7.2% हिस्सेदारी और साथ ही मजबूत ग्रे मार्केट प्रीमियम माना जा रहा है। IPO को बिडिंग के पहले दिन 14 गुना तक सब्सक्रिप्शन मिला।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 05:03 PM
share Share
Follow Us on
खुलते ही भर गया यह IPO, पहले ही दिन 14 गुना सब्सक्रिप्शन, 83% फायदे पर पहुंंचा GMP

TechD Cybersecurity IPO: दिग्गज निवेशक विजय केडिया समर्थित टेकडी साइबरसिक्योरिटी का इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) आज सोमवार 15 सितंबर को निवेश के लिए ओपन हो गया। आईपीओ शुरुआत के कुछ ही घंटों में ही पूरा भर गया। इस इश्यू को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और यह पहले ही दिन ओवरसब्सक्राइब हो गया। निवेशकों के पास इस IPO में आवेदन करने का मौका बुधवार, 17 सितंबर 2025 तक है।

कितना हुआ सब्सक्राइब

टेकडी साइबरसिक्योरिटी के SME IPO को लेकर निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस तेजी का एक बड़ा कारण दिग्गज निवेशक विजय केडिया की इसमें 7.2% हिस्सेदारी और साथ ही मजबूत ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) माना जा रहा है। IPO को बिडिंग के पहले दिन 14 गुना तक सब्सक्रिप्शन मिला। दोपहर तक रिटेल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 9.96 गुना सब्सक्राइब हुआ था। नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) का हिस्सा 6.78 गुना, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का हिस्सा सिर्फ 0.02 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

83% प्रीमियम पर GMP

इस IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) पिछले कुछ दिनों से स्थिर है और आज भी ₹160 पर बना हुआ है। प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर और मौजूदा GMP को मिलाकर अनुमान लगाया जा रहा है कि लिस्टिंग प्राइस लगभग ₹353 हो सकता है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर अपनी लिस्टिंग पर इश्यू प्राइस से करीब 83% प्रीमियम पर डेब्यू कर सकते हैं।

कितना है प्राइस बैंड

कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड ₹183 से ₹193 प्रति शेयर तय किया है। निवेशक इसमें 600 शेयरों के लॉट के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। रिटेल निवेशकों को कम से कम दो लॉट में आवेदन करना होगा। इस लिहाज से ऊपरी स्तर पर निवेश की न्यूनतम राशि ₹2,31,600 बनती है। कंपनी इस इश्यू से मिली पूंजी का इस्तेमाल मुख्य रूप से मानव संसाधन में निवेश, गुजरात में ग्लोबल सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (GSOC) की स्थापना और कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने में करेगी।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।