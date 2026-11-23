हर 1 पर 1 बोनस शेयर देगी कंपनी, रिकॉर्ड डेट 30 नवंबर, शेयरों में जोरदार तेजी
मुख्य बातें
- कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ये बोनस शेयर 2 दिसंबर से शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे
- इस बोनस इश्यू के तहत निवेशकों को उनके पास मौजूद हर एक शेयर के बदले एक अतिरिक्त शेयर मिलेगा
Bonus Share: आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टेक महिंद्रा (Tech Mahindra) ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने की तैयारी पूरी कर ली है। कंपनी ने 1:1 बोनस शेयर इश्यू के लिए 30 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है। इस प्रस्ताव को शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी की सिक्योरिटीज अलॉटमेंट कमेटी ने 1 दिसंबर को बोनस शेयर जारी करने की तारीख तय की है। इस खबर के आते ही कंपनी के शेयरों में आज सोमवार को जबरदस्त तेजी देखी गई।
कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ये बोनस शेयर 2 दिसंबर से शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। इस बोनस इश्यू के तहत निवेशकों को उनके पास मौजूद हर एक शेयर के बदले एक अतिरिक्त शेयर मिलेगा। यानी अगर किसी निवेशक के पास टेक महिंद्रा के 100 शेयर हैं, तो उसे 100 बोनस शेयर और मिलेंगे। इस तरह उसके कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 200 हो जाएगी। बोनस शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये होगी, जो मौजूदा शेयर की फेस वैल्यू के बराबर है।
बोनस शेयर की खबर से चढ़ा शेयर
बोनस शेयर से जुड़ी घोषणा के बाद टेक महिंद्रा के शेयरों में तेजी देखने को मिली। BSE पर कंपनी का शेयर 2.56% की बढ़त के साथ 1,786.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इसमें 44.60 रुपये की तेजी दर्ज की गई।
10 साल बाद बोनस शेयर दे रही कंपनी
टेक महिंद्रा ने 15 अक्टूबर को 1:1 बोनस शेयर के साथ वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 15 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया था। बोनस शेयर का प्रस्ताव शेयरधारकों की मंजूरी के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए रखा गया था। कंपनी करीब 10 साल बाद बोनस शेयर जारी कर रही है। इससे पहले मार्च 2015 में टेक महिंद्रा ने हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर दिया था। इसके अलावा कंपनी ने अपनी ऑथराइज्ड शेयर पूंजी को 924.3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव भी रखा था। इसके लिए कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव किया जाएगा।
डिविडेंड के जरिए भी निवेशकों को फायदा
बोनस शेयर के अलावा कंपनी ने 5 रुपये की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 15 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का भी फैसला किया था। यह फेस वैल्यू का 300% है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 23 अक्टूबर तय की गई थी और भुगतान 13 नवंबर तक किया जाना था। टेक महिंद्रा का अपने निवेशकों को डिविडेंड देने का अच्छा रिकॉर्ड रहा है।
जुलाई में कंपनी ने प्रति शेयर 36 रुपये का डिविडेंड दिया था, जो अब तक का उसका सबसे बड़ा भुगतान था। पिछले तीन साल में कंपनी कुल 168 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दे चुकी है। इसमें अक्टूबर 2024 और अक्टूबर 2025 में दिए गए 15-15 रुपये के अंतरिम डिविडेंड भी शामिल हैं। इस तरह टेक महिंद्रा बोनस शेयर और डिविडेंड दोनों के जरिए निवेशकों को फायदा पहुंचा रही है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें