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Bonus Share: आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टेक महिंद्रा (Tech Mahindra) ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने की तैयारी पूरी कर ली है। कंपनी ने 1:1 बोनस शेयर इश्यू के लिए 30 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है। इस प्रस्ताव को शेयरधारकों की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी की सिक्योरिटीज अलॉटमेंट कमेटी ने 1 दिसंबर को बोनस शेयर जारी करने की तारीख तय की है। इस खबर के आते ही कंपनी के शेयरों में आज सोमवार को जबरदस्त तेजी देखी गई।

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ये बोनस शेयर 2 दिसंबर से शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। इस बोनस इश्यू के तहत निवेशकों को उनके पास मौजूद हर एक शेयर के बदले एक अतिरिक्त शेयर मिलेगा। यानी अगर किसी निवेशक के पास टेक महिंद्रा के 100 शेयर हैं, तो उसे 100 बोनस शेयर और मिलेंगे। इस तरह उसके कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 200 हो जाएगी। बोनस शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये होगी, जो मौजूदा शेयर की फेस वैल्यू के बराबर है।

बोनस शेयर की खबर से चढ़ा शेयर बोनस शेयर से जुड़ी घोषणा के बाद टेक महिंद्रा के शेयरों में तेजी देखने को मिली। BSE पर कंपनी का शेयर 2.56% की बढ़त के साथ 1,786.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इसमें 44.60 रुपये की तेजी दर्ज की गई।

10 साल बाद बोनस शेयर दे रही कंपनी टेक महिंद्रा ने 15 अक्टूबर को 1:1 बोनस शेयर के साथ वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 15 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया था। बोनस शेयर का प्रस्ताव शेयरधारकों की मंजूरी के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए रखा गया था। कंपनी करीब 10 साल बाद बोनस शेयर जारी कर रही है। इससे पहले मार्च 2015 में टेक महिंद्रा ने हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर दिया था। इसके अलावा कंपनी ने अपनी ऑथराइज्ड शेयर पूंजी को 924.3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव भी रखा था। इसके लिए कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव किया जाएगा।

डिविडेंड के जरिए भी निवेशकों को फायदा बोनस शेयर के अलावा कंपनी ने 5 रुपये की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 15 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का भी फैसला किया था। यह फेस वैल्यू का 300% है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 23 अक्टूबर तय की गई थी और भुगतान 13 नवंबर तक किया जाना था। टेक महिंद्रा का अपने निवेशकों को डिविडेंड देने का अच्छा रिकॉर्ड रहा है।