बोनस शेयर देगी महिंद्रा की यह कंपनी, एक्स-रिकॉर्ड डेट पर शेयर में बड़ी हलचल
मुख्य बातें
- महिंद्रा ग्रुप की कंपनी टेक महिंद्रा अपने निवेशकों को 1:1 रेश्यो से बोनस शेयर देने वाली है
- इसके लिए पात्र बनने का आखिरी दिन यानी एक्स-रिकॉर्ड डेट शुक्रवार को था
Tech Mahindra bonus share: अगर पोर्टफोलियो में आईटी कंपनी टेक महिंद्रा के शेयर हैं तो आपको बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दरअसल, इस आईटी कंपनी के निवेशकों को 1:1 रेश्यो से बोनस शेयर मिलेगा। इसके लिए पात्र बनने का आखिरी दिन यानी एक्स-रिकॉर्ड डेट शुक्रवार को था। बता दें कि अभी टेक महिंद्रा के शेयर 2 पर्सेंट टूटकर 1815 रुपये पर हैं। इंट्रा-डे के दौरान शेयर 1,869.20 रुपये तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। मार्च 2026 में शेयर 1,304.25 रुपये पर गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।
बोनस शेयर की डिटेल
महिंद्रा ग्रुप की कंपनी टेक महिंद्रा अपने निवेशकों को 1:1 रेश्यो से बोनस शेयर देने वाली है। इसके तहत पात्र शेयरधारकों को उनके पास मौजूद ₹5 फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर के बदले, ₹5 फेस वैल्यू वाला एक अतिरिक्त पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर किसी निवेशक के पास टेक महिंद्रा के 100 शेयर हैं तो उसे 100 और शेयर मिलेंगे, जिससे उसके पास कुल 200 शेयर हो जाएंगे।
हालांकि, बोनस इश्यू से निवेशक की होल्डिंग की कुल वैल्यू नहीं बढ़ती है। सेकेंडरी मार्केट में शेयरों की कुल संख्या बढ़ने के कारण, टेक महिंद्रा के शेयर की कीमत में उसी अनुपात में एडजस्टमेंट होगा। रिकॉर्ड डेट पर शेयर की कीमत को बोनस मिलने से पहले के स्तर के मुकाबले आधा कर दिया जाएगा।
रिकॉर्ड डेट कब है?
टेक महिंद्रा ने बताया कि बोनस इश्यू के लिए शेयरधारकों की पात्रता तय करने के लिए 30 नवंबर (सोमवार) को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया गया है। इस हिसाब से T+1 सेटलमेंट साइकिल के तहत, टेक महिंद्रा के शेयर खरीदकर बोनस इश्यू के लिए पात्र बनने का आज (शुक्रवार) आखिरी दिन था। इसे एक्स-रिकॉर्ड डेट भी कहा जाता है।
आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को शेयर बाजार बंद रहता है। जो निवेशक 30 नवंबर को या उसके बाद शेयर खरीदेंगे वे बोनस इश्यू के लिए पात्र नहीं होंगे। टेक महिंद्रा ने यह भी बताया कि बोनस शेयरों के अलॉटमेंट के लिए 1 दिसंबर की तारीख तय की गई है। नए जारी किए गए शेयर 2 दिसंबर से स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
वित्त वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर तिमाही में टेक महिंद्रा के मुनाफे में सालाना आधार पर 32.74 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस तिमाही में मुनाफा बढ़कर ₹1,585.6 करोड़ हो गया। परिचालन से प्राप्त राजस्व 15.6 प्रतिशत बढ़कर ₹16,180.2 करोड़ हो गया। हाल ही में टेक महिंद्रा ने प्रति शेयर ₹15 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जो इसके ₹5 के फेस वैल्यू का 300% है। पात्र शेयरधारकों की पहचान के लिए रिकॉर्ड तारीख 23 अक्टूबर 2026 तय की गई थी जबकि डिविडेंड का भुगतान 13 नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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