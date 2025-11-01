Hindustan Hindi News
मार्च से 162% चढ़ा चुका स्टॉक, शुक्रवार को 15% उछाल, इतनी खरीदारी की वजह क्या?

मार्च से 162% चढ़ा चुका स्टॉक, शुक्रवार को 15% उछाल, इतनी खरीदारी की वजह क्या?

संक्षेप: Multibagger Stock: टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड (TD Power Systems Ltd) के शेयरों में मार्च के बाद से ही तू्फानी तेजी देखने को मिली है। कंपनी के पोजीशनल निवेशकों का पैसा इस दौरान दोगुना हो चुका है।

Sat, 1 Nov 2025 03:43 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Multibagger Stock: टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड (TD Power Systems Ltd) के शेयरों में मार्च के बाद से ही तू्फानी तेजी देखने को मिली है। कंपनी के पोजीशनल निवेशकों का पैसा इस दौरान दोगुना हो चुका है। शुक्रवार को बाजार की खराब स्थिति के बीच भी यह स्टॉक डिमांड में रहा। जिसकी वजह से कल यह 52 वीक हाई तक पहुंच गया था। बता दें, शुक्रवार कों कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 15 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई थी।

बीएसई में शुक्रवार को कंपनी के शेयर 715 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 15 प्रतिशत की तेजी के साथ 787.10 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। मार्केट के बंद होने के समय पर कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 12.95 रुपये की उछाल के साथ 774.60 रुपये के लेवल पर था।

क्यों दिख रही इतनी तेजी?

टीडी पावर सिस्टम्स के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह खरीदारों की संख्या बढ़ना और मजबूत तिमाही नतीजे हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 49 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 49 प्रतिशत अधिक है। वहीं, रेवन्यू (ऑपरेशन्स से) साल दर साल आधार पर 48 प्रतिशत के इजाफे के साथ 452.47 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, कंपनी का EBITDA भी सालाना आधार पर 46 प्रतिशत बढ़ चुका है।

30 सितंबर 2025 तक के डाटा के अनुसार टीडी पावर सिस्टम्स के पास कुल 1587 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक है। दूसरी तिमाही में कंपनी के ऑर्डर बुक में 45 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

2 महीने में 53% चढ़ा शेयर

3 मार्च को कंपनी के शेयरों का भाव 292.85 रुपये था। तब से अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 162 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, महज दो महीने में ही स्मॉल कैप स्टॉक ने निवेशकों को 53 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

डिविडेंड दे रही है कंपनी

कंपनी ने निवेशकों को डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए 6 नवंबर 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

