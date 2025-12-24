टाटा की कंपनी फिर से देगी डिविडेंड, 12 जनवरी को अहम बैठक पर निवेशकों की नजर
टीसीएस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक सोमवार, 12 जनवरी 2026 को होगी। इस दिन कंपनी दिसंबर तिमाही (Q3FY26) के नतीजे जारी करेगी। टीसीएस का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 1.4 प्रतिशत बढ़कर 12,075 करोड़ रुपये रहा।
TCS q3 result: टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक सोमवार, 12 जनवरी 2026 को होगी। इस दिन कंपनी दिसंबर तिमाही (Q3FY26) के नतीजे जारी करेगी। इस बैठक में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए तीसरे अंतरिम डिविडेंड के पेमेंट पर भी फैसला किया जाएगा। वहीं, डिविडेंड पेमेंट के लिए योग्य शेयरहोल्डर्स की पहचान करने को रिकॉर्ड डेट शनिवार, 17 जनवरी 2026 तय है। बता दें कि कंपनी ने सितंबर तिमाही में प्रति शेयर ₹11 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया था।
सितंबर तिमाही के नतीजे
टीसीएस का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 1.4 प्रतिशत बढ़कर 12,075 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 11,909 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया था। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 2.39 प्रतिशत बढ़कर 65,799 करोड़ रुपये हो गया जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 64,259 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर मुनाफे में 5.3 प्रतिशत की गिरावट आई, हालांकि राजस्व में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
सितंबर तिमाही के दौरान कम हो गए कर्मचारी
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के कर्मचारियों की संख्या में एक ही तिमाही में लगभग 20,000 की कमी आई है। टीसीएस की वेबसाइट पर वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के कर्मचारियों की संख्या जून तिमाही में 6,13,069 थी जो सितंबर तिमाही में घटकर 5,93,314 रह गई है। टीसीएस ने इस साल जुलाई में कहा था कि वह इस वर्ष अपने वैश्विक कार्यबल के लगभग दो प्रतिशत यानी 12,261 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है, जिनमें से अधिकांश मध्यम और वरिष्ठ स्तर के होंगे। कंपनी ने उस समय कहा था कि यह कदम कंपनी की ‘भविष्य के लिए तैयार इकाई’ बनने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।