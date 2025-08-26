टाटा ग्रुप की इस धाकड़ कंपनी के निवेशकों का 17 साल पुराना घाव हुआ ताजा, 2025 में शेयरों का बुरा हाल

Tata Consultancy Services Share Price: शेयर बाजार में टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टीसीएस के शेयरों की स्थिति इस साल खराब रही है। इस आईटी कंपनी के शेयरों में इस साल भारी गिरावट देखने को मिली है। जिसकी वजह से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

Tata Consultancy Services Share Price: शेयर बाजार में टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टीसीएस के शेयरों की स्थिति इस साल खराब रही है। इस आईटी कंपनी के शेयरों में इस साल भारी गिरावट देखने को मिली है। जिसकी वजह से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। टीसीएस के शेयरों में गिरावट के बाद पोजीशनल निवेशकों का 17 साल पुराना घाव फिर से हरा हो गया है। बता दें, इस साल टीसीएस के शेयरों की कीमतों में 33 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। इस दौरान आईटी स्टॉक मार्केट कैप 3.43 लाख करोड़ रुपये लुढ़क चुका है। 31 दिसंबर 2024 को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मार्केट कैप 14.82 लाख करोड़ रुपये था। जोकि 26 अगस्त को घटकर 11.38 लाख करोड़ रुपये हो चुका है।

2008 का पुराना घाव हुआ ताजा इस साल की भारी गिरावट ने निवेशकों के 2008 के घाव को ताजा कर दिया। आर्थिक मंदी के दौरान टाटा ग्रुप का यह स्टॉक तब 56 प्रतिशत टूट गया था। जोकि अबतक की इस कंपनी के शेयरों की किसी साल में सबसे बड़ी गिरावट थी। तब उस दौरान टाटा ग्रुप का यह स्टॉक 5.66 लाख करोड़ रुपये टूट गया था।

विदेशी निवेशक भी बेच रहे हैं शेयर तिमाही नतीजे, शेयरों की गिरावट, बदले वैश्विक माहौल के बीच टाटा ग्रुप का यह स्टॉक चौतरफा घिरा हुआ है। विदेशी संस्थागत निवेशक अपनी हिस्सेदारी में से घटा रहे हैं। जून 2024 में एफआईआई के पास टीसीएस का 12.35 प्रतिशत हिस्सा था। जोकि अब घटकर 11.48 प्रतिशत हो चुका है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी 4.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.13 प्रतिशत कर दिया है।

एक्सपर्ट्स की क्या राय है? बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने इन स्टॉक को न्यूट्रल से ओवरवेट रेटिंग दे दी है। वहीं, टारगेट प्राइस को 3650 रुपये से बढ़ाकर 3800 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है। जोकि सोमवार की क्लोजिंग की तुलना में 24.40 प्रतिशत अधिक है।

बीएनपी परिबस ने इस स्टॉक के लिए 4400 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।