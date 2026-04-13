₹3350 पर पहुंच सकता TCS के शेयर का भाव, इस ब्रोक्रेज फर्म ने दिया है Buy रेटिंग
TCS Target Price: ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने TCS पर BUY रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹3,350 का टार्गेट प्राइस तय किया है, जो मौजूदा भाव ₹2,588 के मुकाबले करीब 30% से ज्यादा रिटर्न का संकेत देता है।
TCS Target Price: आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस (TCS) को लेकर मोतीलाल ओसवाल की ताजा रिपोर्ट में मजबूत आउटलुक सामने आया है। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजों और आगे की ग्रोथ संभावनाओं को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक पर BUY रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹3,350 का टार्गेट प्राइस तय किया है, जो मौजूदा भाव ₹2,588 के मुकाबले करीब 30% से ज्यादा रिटर्न का संकेत देता है।
वैल्यूएशन का आधार क्या है
मोतीलाल ओसवाल के अनुसार टीसीएस का टार्गेट प्राइस वित्त वर्ष 2028 के अनुमानित EPS ₹176.2 पर आधारित है। रिपोर्ट में पहले ₹3,275 का टार्गेट था, जिसे बढ़ाकर ₹3,350 किया गया है।
यह बढ़ोतरी सिर्फ नतीजों के कारण नहीं बल्कि कंपनी के लॉन्ग-टर्म ग्रोथ ट्रिगर्स, खासतौर पर AI और बड़े डील पाइपलाइन को ध्यान में रखकर की गई है। रिपोर्ट में अनुमान है कि कंपनी वित्त वर्ष 2026 से 2029 के बीच रेवेन्यू, EBIT और PAT में क्रमशः 8.6%, 10% और 12.3% CAGR हासिल कर सकती है।
टीसीएस के Q4 रिजल्ट ने बढ़ाया भरोसा
चौथी तिमाही में टीसीएस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। कंपनी का रेवेन्यू 7.6 अरब डॉलर रहा, जो अनुमान से ज्यादा है, जबकि रुपये में यह 5.4% तिमाही आधार पर बढ़कर ₹706.9 अरब पहुंचा। EBIT मार्जिन 25.3% पर मजबूत बना रहा। सबसे बड़ी बात यह रही कि PAT में करीब 28.7% की तेज तिमाही वृद्धि दर्ज की गई, जो ऑपरेशनल मजबूती को दर्शाता है।
AI बना सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर
रिपोर्ट का सबसे अहम पॉइंट यह है कि टीसीएस में AI अब सिर्फ थीम नहीं बल्कि रेवेन्यू जनरेटर बन चुका है। कंपनी का AI बिजनेस पहले ही 2.3 अरब डॉलर के सालाना रन रेट तक पहुंच चुका है और बड़े क्लाइंट्स के साथ इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले समय में AI सीधे ग्रोथ में योगदान देगा, जिससे टारगेट प्राइस को सपोर्ट मिलता है।
डील पाइपलाइन और ऑर्डर बुक ने दिया सपोर्ट
Q4 में टीसीएस ने 12 अरब डॉलर का टोटल कांट्रैक्ट वैल्यू हासिल किया, जबकि पूरे साल में यह 40.7 अरब डॉलर रहा। डील की बात करें तो इसमें तिमाही दर तिमाही आधार पर करीब 29% की वृद्धि दिखी है, जो यह संकेत देता है कि आने वाले क्वार्टर में रेवेन्यू विजिबिलिटी मजबूत है। यह मजबूत ऑर्डर बुक ही ₹3,350 के टार्गेट को हासिल करने का सबसे बड़ा आधार मानी जा रही है।
मार्जिन और कैश फ्लो
टीसीएस का EBIT मार्जिन 25% के आसपास स्थिर बना हुआ है, जो पिछले चार साल का हाई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कंपनी भविष्य में 26% मार्जिन का लक्ष्य रखती है। हालांकि सैलरी इंक्रीमेंट से थोड़े समय के लिए दबाव आएगा, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसे संतुलित कर सकती है। मजबूत कैश फ्लो और हाई ROE (45–50% के बीच) कंपनी को लगातार निवेश और डिविडेंड देने की क्षमता देता है।
आगे क्या हैं ट्रिगर्स
FY27 के लिए मैनेजमेंट ने पॉजिटिव गाइडेंस दिया है। रिपोर्ट के अनुसार AI, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मांग तेजी से बढ़ रही है। कंपनी OpenAI, गूगल क्लाउड और AMD जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी बढ़ा रही है, जिससे हाई-वैल्यू प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना है।
क्यों है ₹3,350 का टार्गेट
टीसीएस के लिए ₹3,350 का टार्गेट सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि मजबूत फंडामेंटल्स, AI-ड्रिवन ग्रोथ, बड़े डील्स और स्थिर मार्जिन पर आधारित है। हालांकि वैश्विक मैक्रो अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन कंपनी की मजबूत ऑर्डर बुक और टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन (AI की ओर) इसे इंडस्ट्री में आगे बनाए रख सकती है। ऐसे में मौजूदा स्तरों से यह स्टॉक लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए आकर्षक नजर आता है, खासकर तब जब लगभग 30% अपसाइड की संभावना बनी हुई है।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें