करीब 2% टूट चुका है टाटा का यह स्टॉक, q2 रिजल्ट से निवेशक नाखुश, अगले हफ्ते Ex डेट

TCS share price: टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टीसीएस के शेयरों में आज करीब 2 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों में इस गिरावट के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। आइए समझते हैं कि क्या अब कंपनी के शेयरों पर दांव लगाना सही रहेगा या नहीं?

Tarun Pratap Singh मिंटFri, 10 Oct 2025 11:58 AM
TCS share price: टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टीसीएस के शेयरों में आज करीब 2 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों में इस गिरावट के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। आइए समझते हैं कि क्या अब कंपनी के शेयरों पर दांव लगाना सही रहेगा या नहीं?

बीएसई में टीसीएस का शेयर बढ़त के साथ 3964.90 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 3006.65 रुपये तक लुढ़क गया। जोकि गुरुवार की क्लोजिंग की तुलना में 1.80 प्रतिशत कम है।

कितना हुआ नेट प्रॉफिट

टीसीएस का नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 12075 करोड़ रुपये रहा था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में नेट प्रॉफिट में 3.8 प्रतिशत की गिरावट आई है। पहले क्वार्टर में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 12760 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का रेवन्यू तिमाही दर तिमाही के आधार पर 3.7 प्रतिशत बढ़ा है। जुलाई से सितंबर के दौरान टीसीएस का कुल रेवन्यू 65,799 करोड़ रुपये रहा है।

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि वो एक गीगावाट की क्षमता का एआई डाटा सेंटर बनाएगी। इसके साथ ही टीसीएस ने लिस्ट एंगेज में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है।

क्या है एसपर्ट की सलाह?

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026, 2027 और 2028 के लिए ग्रोथ के पुराने अनुमान को बरकरार रखा गया है। ब्रोकरेज हाउस ने BUY रेटिंग दी है। टीसीएस के लिए 3500 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।

अगले हफ्ते एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी कंपनी

टीसीएस के शेयर अगले हफ्ते एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। कंपनी एक शेयर पर 11 रुपये का डिविडेंड देगी। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 15 अक्टूबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

