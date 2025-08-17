2025 में टाटा ग्रुप का यह शेयर औंधे मुंह गिरा, 17 साल पुरानी याद हुई ताजा, एक्सपर्ट देख रहे इस गिरावट में मौका

टाटा ग्रुप (Tata Group) की चर्चित कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस शेयरों के लिए यह साल बहुत बुरा साबित हुआ है। 2008 के बाद पहली बार किसी साल में टीसीएस के शेयरों में इतनी गिरावट देखने को मिली है।

टाटा ग्रुप (Tata Group) की चर्चित कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस शेयरों के लिए यह साल बहुत बुरा साबित हुआ है। 2008 के बाद पहली बार किसी साल में टीसीएस के शेयरों में इतनी गिरावट देखने को मिली है। 2025 में टीसीएस का मार्केट कैप 5.66 लाख करोड़ रुपये गिर चुका है। कंपनी का शेयर अपने उच्चतम स्तर 4585.90 रुपये से 34 प्रतिशत टूट चुका है। 17 साल पहले टीसीएस का शेयर 55 प्रतिशत लुढ़क गया था। बता दें, इस साल टीसीएस (Tata Consultancy Services) के शेयरों की कीमतों में 26 प्रतिशत की गिरावट आई है।

क्यों टूट रहा है टाटा का चर्चित शेयर टीसीएस के शेयरों में गिरावट के पीछे की वजह कमजोर डिमांड, एआई की वजह से होने वाले उथल-पुथल और पहली तिमाही के नतीजे हैं। यही वजह है कि एक समय विदेशी निवेशकों की पसंद रहा यह आईटी स्टॉक अब बिकवाली का शिकार है। जून 2024 के शेयरहोल्डिंग के अनुसार टीसीएस में एफआईआई की हिस्सेदारी 12.35 प्रतिशत थी। जोकि जून 2025 में घटकर 11.48 प्रतिशत हो गई है।

FII कर रहे है बिकवाली, DII जमकर लगा रहे दांव आईटी सेक्टर की स्थिति कितनी खराब है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आईटी इंडेक्स में इस साल 25 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, जुलाई के महीने में एफपीआई की कुल भारतीय बाजार में बिकवाली 95600 करोड़ रुपये की रही है। जिसमें आधा अकेले आईटी कंपनियों की देन है। कंपनी के नजरिए से देंखे तो घरेलू संस्थागत निवेशकों ने रूचि दिखाई है। उनकी हिस्सेदारी बीते एक साल में 4.25 प्रतिशत से 5.13 प्रतिशत हो गई है। जुलाई के आंकड़ों के अनुसार म्यूचुअल फंड्स ने इस महीने 400 करोड़ रुपये का फ्रेश निवेश किया था।

एक्सपर्ट बुलिश इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार टीसीएस के लिए बीएनपी ने 4400 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। एक्सपर्ट का कहना है कि आकर्षक वैल्यूएशन और फंडामेंटल में स्थिरिता की वजह से टीएसी पहली पसंद बना हुआ है। बता दें, गुरुवार को यह स्टॉक बीएसई में 3021 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।