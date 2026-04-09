हर शेयर पर ₹31 का डिविडेंड देगी टाटा की ये कंपनी, प्रॉफिट 12% बढ़कर ₹13,718 करोड़ पहुंचा
TCS Q4 Result: TCS ने Q4 में 12% मुनाफा और 10% रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज कर मजबूत प्रदर्शन किया है, जिसके बाद अब कंपनी ने अपने निवेशकों को हर शेयर पर ₹31 डिविडेंड देने का ऐलान किया है। मेगा डील्स और AI आधारित सेवाओं की बढ़ती मांग ने कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट किया है।
TCS Q4 Result: टाटा की IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी TCS (Tata Consultancy Services) ने मार्च तिमाही (Q4) के नतीजों में दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए निवेशकों को खुश कर दिया है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा (TCS Net Profit) सालाना आधार पर 12% बढ़कर ₹13,718 करोड़ पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू (TCS Revenue) में भी 10% की अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई और यह ₹70,698 करोड़ तक पहुंच गया। ऐसे समय में जब वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है, TCS का यह प्रदर्शन आईटी सेक्टर के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। आइए कंपनी के Q4 रिजल्ट को विस्तार से समझते हैं।
सालाना AI रेवेन्यू $2.3 बिलियन से ज्यादा
इस मजबूत नतीजे के पीछे कंपनी के बड़ी डील्स और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस की अहम भूमिका रही है। Q4 के दौरान TCS ने करीब 12 बिलियन डॉलर (लगभग ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा) के तीन मेगा डील हासिल किए, जिससे कंपनी की ऑर्डर बुक और भविष्य की ग्रोथ मजबूत हुई है। कंपनी का कहना है कि उसकी AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित सर्विसेस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और अब उसकी सालाना AI रेवेन्यू $2.3 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है।
₹31 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड
कंपनी ने निवेशकों के लिए ₹31 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड भी घोषित किया है, जो शेयरहोल्डर्स के लिए अतिरिक्त कमाई का मौका देता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन 25.3% पर पहुंच गया, जो कंपनी की बेहतर कॉस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन का संकेत है।
कहां ग्रोथ और कहां धीमी पड़ी कंपनी?
भौगोलिक स्तर पर यूरोप और यूके में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, जबकि नॉर्थ अमेरिका में थोड़ी धीमी बढ़त रही। इसके बावजूद, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और डिजिटल इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स में कंपनी की पकड़ मजबूत बनी हुई है।
TCS का शेयर परफॉर्मेंस
TCS (Tata Consultancy Services Ltd) के शेयर में 9 अप्रैल 2026 को हल्की लेकिन सकारात्मक तेजी देखने को मिली और यह 1.20% चढ़कर ₹2,590 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में स्टॉक में स्थिर खरीदारी देखने को मिली, जो कंपनी के मजबूत Q4 नतीजों और डिविडेंड घोषणा के बाद निवेशकों के भरोसे को दर्शाती है।
TCS का Q4 रिजल्ट यह दिखाता है कि कंपनी बदलते टेक्नोलॉजी ट्रेंड खासकर AI और क्लाउड के साथ खुद को तेजी से ढाल रही है। हालांकि, आगे भी वैश्विक चुनौतियां बनी रह सकती हैं, लेकिन कंपनी की मजबूत डील पाइपलाइन और टेक्नोलॉजी पर फोकस इसे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ाते रह सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।