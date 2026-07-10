TCS Q1 Results: कानूनी झटके के बावजूद मोतीलाल ओसवाल को शेयर में दिख रही 15% की तेजी
मुख्य बातें
- TCS Q1 Results: टीसीएस ने बताया कि इस सेगमेंट का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 13.6 प्रतिशत उछलकर 2.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया
- अब एआई कंपनी की कुल आय में 8.5 प्रतिशत का योगदान दे रहा है
- नतीजों से पहले गुरुवार को टीसीएस के शेयर दिन के निचले स्तरों से उबरकर बढ़त के साथ बंद हुए
टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी और देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विस प्रोवाइडर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयरों पर आज निवेशकों की नजर रहेगी। नतीजे उम्मीद के मुताबिक नरम रहे और गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद जारी किए गए। जून तिमाही में टीसीएस की करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में तिमाही दर तिमाही 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो अनुमानों के दायरे (-0.1% से +0.4%) में ऊपरी स्तर पर रही। कंपनी का मार्जिन 130 आधार अंक गिरा, जो पूरी तरह अनुमानित था, क्योंकि सीएनबीसी-टीवी18 के सर्वे में वेतन वृद्धि के चलते 120 आधार अंकों की गिरावट का अनुमान था।
एआई सेगमेंट ने दिखाया दम: एआई से होने वाली आय को अलग से बताने वाली चुनिंदा कंपनियों में शामिल टीसीएस ने बताया कि इस सेगमेंट का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 13.6 प्रतिशत उछलकर 2.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अब एआई कंपनी की कुल आय में 8.5 प्रतिशत का योगदान दे रहा है।
कानूनी समझौते की चोट से घटा मुनाफा: कानूनी दावों के निपटारे के लिए 668 करोड़ रुपये के असाधारण नुकसान ने TCS की तिमाही लाभप्रदता को घटाकर 13,349 करोड़ रुपये कर दिया। इस आंकड़े को समायोजित करें तो यह सीएनबीसी-टीवी18 के सर्वे के 13,718 करोड़ रुपये के अनुमान से अधिक है।
टीसीएस के शेयर खरीदना चाहिए या बेचना?
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने टीसीएस पर अपनी “Buy” सिफारिश बरकरार रखते हुए 2,350 रुपये का टार्गेट दिया है, जो मौजूदा स्तरों से 15 प्रतिशत की तेजी का संकेत देता है। अपने नोट में उसने कहा कि हालांकि प्रबंधन की टिप्पणी उनकी उम्मीद से बेहतर है, लेकिन लंबी अवधिक की अनिश्चितताएं अभी भी बनी हुई हैं। मोतीलाल ओसवाल का कहना है, “हमें दूसरी तिमाही भी बेहतर रहने की उम्मीद है, लेकिन मांग में सुधार के ठोस सबूत अभी कम हैं।”
एआई डिफ्लेशन का दबाव और आगे की राह
टीसीएस मैनेजमेंट ने यह भी स्वीकार किया कि जब प्रोजेक्ट रिन्यूअल के लिए आते हैं तो 10 से 15 प्रतिशत एआई से चलने वाली प्रोडक्टिविटी ग्राहकों को दिया जाता है, हालांकि उसने यह भी कहा कि नए ग्राहक कार्य ने अब तक राजस्व पर पड़ने वाले अधिकांश प्रभाव की भरपाई कर दी है।
मोतीलाल ओसवाल के अनुसार, “हमारा मानना है कि एआई डिफ्लेशन का पूरा असर अभी सामने आ रहा है और आने वाली तिमाहियों में उत्पादकता लाभ ग्राहकों को दिए जाते रहने की संभावना है।” इससे मौजूदा कारोबार पर दबाव बना रहेगा। मोतीलाल ओसवाल वित्त वर्ष 2027 और 2028 के लिए फिलहाल शेयर में सीमित गिरावट दिख रही है।
नतीजों से पहले कैसी रही शेयर की चाल
नतीजों से पहले गुरुवार को टीसीएस के शेयर दिन के निचले स्तरों से उबरकर बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं अमेरिकी बाजारों में इसकी समकक्ष कंपनियों के एडीआर पर नजर डालें तो इंफोसिस में रातों-रात 2 प्रतिशत और विप्रो में 1 प्रतिशत की तेजी आई।
Disclaimer: खबर में दिए गए सुझाव ब्रोक्रेज कंपनियों और मार्केट एक्सपर्ट्स के हैं, हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है। किसी भी प्रकार के निवेश से पहले अपने सलाहकार की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें