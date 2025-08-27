tcs new office in bengaluru the Tata company will pay more than rs 9 crore rent every month बेंगलुरु में TCS का नया दफ्तर, हर महीने ₹9 करोड़ किराया देगी टाटा की कंपनी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़tcs new office in bengaluru the Tata company will pay more than rs 9 crore rent every month

बेंगलुरु में TCS का नया दफ्तर, हर महीने ₹9 करोड़ किराया देगी टाटा की कंपनी

TCS पूरे स्पेस के लिए ₹66.5 प्रति वर्गफीट के हिसाब से हर महीने करीब ₹9.3 करोड़ किराया देगी। इसके अलावा TCS ने ₹112 करोड़ की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखी है। हर तीन साल पर किराए में 12% की बढ़ोतरी होगी। अनुमान है कि पूरे 15 साल में कंपनी का किराया खर्च लगभग ₹2,130 करोड़ तक पहुंचेगा।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 01:16 PM
share Share
Follow Us on
बेंगलुरु में TCS का नया दफ्तर, हर महीने ₹9 करोड़ किराया देगी टाटा की कंपनी

मुंबई की मशहूर आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का नया अड्डा बेंगलुरु का इलेक्ट्रॉनिक सिटी होगा। कंपनी ने 360 बिनेस पार्क में लगभग 14 लाख वर्गफीट का दफ्तर किराए पर लिया है। यह सौदा पिछले कुछ वर्षों में शहर के सबसे बड़े लीज डील्स में से एक माना जा रहा है। यह दफ्तर ‘टॉवर 5A’ और ‘टॉवर 5B’ में होगा।

सौदे की शर्तें

द इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक यह समझौता कुल 15 साल के लिए हुआ है। पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से होगी, जिसमें ग्राउंड-प्लस-7 मंजिलें शामिल होंगी। दूसरे फेज की शुरुआत 1 अगस्त 2026 से होगी, जो 8वीं से तेरहवीं मंजिल तक फैला होगा।

हर महीने करीब ₹9.3 करोड़ का किराया

कंपनी इस पूरे स्पेस के लिए हर महीने करीब ₹9.3 करोड़ किराया देगी, यानी ₹66.5 प्रति वर्गफीट के हिसाब से। इसके अलावा TCS ने ₹112 करोड़ की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखी है। हर तीन साल पर किराए में 12% की बढ़ोतरी होगी। अनुमान है कि पूरे 15 साल में कंपनी का किराया खर्च लगभग ₹2,130 करोड़ तक पहुंचेगा।

बेंगलुरु से कोलकाता तक TCS का प्रॉपर्टी गेम प्लान

TCS सिर्फ किराए पर जगह नहीं ले रही, बल्कि बड़े पैमाने पर संपत्तियां भी खरीद रही है। कंपनी ने हाल ही में बेंगलुरु में ही सत्वा ग्रुप से लगभग 14–16 लाख वर्गफीट का स्पेस ₹2,250 करोड़ में खरीदा है और TRIL से 32 लाख वर्गफीट का परिसर ₹1,625 करोड़ में लिया है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स से करीब 25,000 सीटें जुड़ने की संभावना है। वहीं, कोलकाता में TCS 30 एकड़ मीन पर दो बड़े कैंपस बना रही है, संचिता पार्क और बंगाल सिलिकॉन वैली हब। इस प्रोजेक्ट से 16,500 सीटें जुड़ेंगी, जिनमें से अधिकांश 2025 तक तैयार हो जाएंगी।

छोटे शहरों की ओर विस्तार

टाटा कंसल्टेंसी सिर्फ मेट्रो शहरों में नहीं, बल्कि टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है। कोयंबटूर और हैदराबाद में कंपनी ने नए दफ्तर किराए पर लिए हैं। विशाखापट्टनम में इसे राज्य सरकार से 21.6 एकड़ मीन 99 साल की लीज पर मिली है। वहीं कोच्चि में कंपनी ने ₹690 करोड़ में 37 एकड़ जमीन खरीदी है।

आईटी कंपनियों की रियल एस्टेट दौड़

बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में सिर्फ TCS ही नहीं, बल्कि अमेन, गूगल, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टेनली और क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनियां भी लाखों वर्गफीट का दफ्तर ले चुकी हैं। सभी टेक और फाइनेंशियल कंपनियां बड़े-बड़े कैंपस बनाने में व्यस्त हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि भारत आईटी और टेक सेक्टर का हब बन रहा है और कंपनियां एक ही जगह बड़ी टीम रखना चाहती हैं।

TCS Tata Group Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।