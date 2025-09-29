TCS Layoff social media Reports claim 80000 jobs cut with severance in India टाटा की कंपनी ने 80,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला? सोशल मीडिया पर बड़ा दावा, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़TCS Layoff social media Reports claim 80000 jobs cut with severance in India

टाटा की कंपनी ने 80,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला? सोशल मीडिया पर बड़ा दावा

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 09:06 PM
TCS Layoff: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अगस्त में अपने बयान में कहा था कि कंपनी ने करीब 12,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह अटकलें तेज हैं कि असली संख्या कंपनी के दावे से कहीं ज्यादा हो सकती है। X (पहले ट्विटर) पर एक यूजर सोहम सरकार ने दावा किया है कि उनके कॉलेज मित्र (जो 15 साल से TCS में काम कर रहे थे) के मुताबिक असल में करीब 80,000 कर्मचारियों से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ कर्मचारियों को 18 महीने की सेवरेंस पैकेज मिला, जबकि अन्य को अलग-अलग मुआवजा दिया गया।

क्या है डिटेल

कंपनी की ओर से अभी तक इन दावों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, यह खबर आईटी सेक्टर और कर्मचारियों के बीच हलचल पैदा कर रही है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन कई अन्य यूज़र्स ने भी इसी तरह के अनुभव साझा किए। एक यूजर ने लिखा, 'मेरे एक मैनेजर को 25 साल नौकरी करने के बाद जबरन VRS लेना पड़ा। मेरे पड़ोसी को भी 20 साल बाद बाहर कर दिया गया। सुना है अब तक 40-50 हजार कर्मचारियों पर असर पड़ा है।' हालांकि, TCS के प्रवक्ता ने 80,000 कर्मचारियों की छंटनी की खबरों को अफवाह बताते हुए खारिज किया है। उधर, एक अन्य आईटी दिग्गज एक्सेंचर ने भी पिछले तीन महीनों में करीब 11,000 कर्मचारियों की छंटनी की है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जनरेटिव AI (Gen AI) के तेज़ी से बढ़ते इस्तेमाल की वजह से कंपनियां कई व्हाइट कॉलर नौकरियों को ऑटोमेट कर रही हैं, जिसकी मार मिड-लेवल और सीनियर कर्मचारियों पर पड़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को Gen AI को अपनाना होगा और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। गूगल AI के चीफ जेफ डीन ने भी 2024 में कहा था कि “भारत के पास अपार तकनीकी प्रतिभा है और देश Gen AI के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा सकता है।” हाल ही में Perplexity AI के को-फाउंडर अरविंद श्रीनिवास ने युवाओं से अपील की कि वे Gen AI सीखने पर अधिक समय दें और बेवजह का स्क्रीन टाइम कम करें। उनका कहना है कि “AI ऐसे लोगों के लिए अवसर बनाएगा, जो इसे सीखेंगे और अपनी क्षमता बढ़ाएंगे।”

