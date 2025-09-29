टाटा की कंपनी ने 80,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला? सोशल मीडिया पर बड़ा दावा

कंपनी की ओर से अभी तक इन दावों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, यह खबर आईटी सेक्टर और कर्मचारियों के बीच हलचल पैदा कर रही है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन कई अन्य यूज़र्स ने भी इसी तरह के अनुभव साझा किए।

TCS Layoff: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अगस्त में अपने बयान में कहा था कि कंपनी ने करीब 12,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह अटकलें तेज हैं कि असली संख्या कंपनी के दावे से कहीं ज्यादा हो सकती है। X (पहले ट्विटर) पर एक यूजर सोहम सरकार ने दावा किया है कि उनके कॉलेज मित्र (जो 15 साल से TCS में काम कर रहे थे) के मुताबिक असल में करीब 80,000 कर्मचारियों से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ कर्मचारियों को 18 महीने की सेवरेंस पैकेज मिला, जबकि अन्य को अलग-अलग मुआवजा दिया गया।

क्या है डिटेल एक यूजर ने लिखा, 'मेरे एक मैनेजर को 25 साल नौकरी करने के बाद जबरन VRS लेना पड़ा। मेरे पड़ोसी को भी 20 साल बाद बाहर कर दिया गया। सुना है अब तक 40-50 हजार कर्मचारियों पर असर पड़ा है।' हालांकि, TCS के प्रवक्ता ने 80,000 कर्मचारियों की छंटनी की खबरों को अफवाह बताते हुए खारिज किया है। उधर, एक अन्य आईटी दिग्गज एक्सेंचर ने भी पिछले तीन महीनों में करीब 11,000 कर्मचारियों की छंटनी की है।