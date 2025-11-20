Hindustan Hindi News
AI डेटा सेंटर कारोबार के लिए टाटा की डील, ₹18000 करोड़ निवेश का है प्लान

संक्षेप:

टाटा की कंपनी टीसीएस ने एक डील की है। इसके तहत  टीपीजी हाइपरवॉल्ट नाम के एआई डेटा सेंटर व्यवसाय में एक अरब डॉलर या करीब 8,870 करोड़ रुपये निवेश करेगी। इस उद्यम में उसकी 27.5 प्रतिशत से 49 प्रतिशत के बीच हिस्सेदारी होगी।

Thu, 20 Nov 2025 07:51 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी-टीसीएस ने गुरुवार को अपने आगामी डेटा सेंटर कारोबार के लिए निजी इक्विटी कंपनी टीपीजी के साथ गठजोड़ की घोषणा की। दोनों साझेदार मिलकर इस व्यवसाय में 18,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। टीपीजी ‘हाइपरवॉल्ट’ नाम के एआई डेटा सेंटर व्यवसाय में एक अरब डॉलर या करीब 8,870 करोड़ रुपये निवेश करेगी। इस उद्यम में उसकी 27.5 प्रतिशत से 49 प्रतिशत के बीच हिस्सेदारी होगी।

क्या कहा कंपनी ने?

कंपनी के जानकारी के मुताबिक टीपीजी को एक रणनीतिक निवेश साझेदार के तौर पर लाने से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को अपने निवेशकों को बेहतर रिटर्न दिलाने, अपने पूंजीगत व्यय को कम करने और डेटा सेंटर मंच के लिए लॉन्ग टर्म मूल्य बनाने में मदद मिलेगी। टीसीएस ने पिछले महीने डेटा सेंटर के क्षेत्र में प्रवेश की घोषणा की थी, और 6.5 अरब डॉलर तक निवेश करने की योजना बनाई है।

क्या कहा टाटा संस के चेयरमैन ने?

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि मुझे खुशी है कि टीपीजी भारत में बड़े स्तर के डेटा सेंटर बनाने की यात्रा में हमारे साथ शामिल हो रही है। इससे हाइपरस्केलर और एआई कंपनियों के साथ हमारी साझेदारी और मजबूत होगी। उन्होंने आगे कहा कि इस क्षमता के साथ टीसीएस अपने ग्राहकों और साझेदारों के लिए संपूर्ण एआई समाधान देने के लिए खास स्थिति में है। इस बीच, टीसीएस के शेयर की बात करें तो इसकी कीमत 3145.75 रुपये है। गुरुवार को एक दिन पहले के मुकाबले शेयर मामूली गिरावट के साथ बंद हुए।

