Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़TCI Finance Share surges back to back 10 days upper circuit jump 592 percent return
लगातार 10 दिन से लगातार अपर सर्किट, ₹27 पर आया भाव, 592% चढ़ गया दाम

लगातार 10 दिन से लगातार अपर सर्किट, ₹27 पर आया भाव, 592% चढ़ गया दाम

संक्षेप:

NBFC सेक्टर की इस कंपनी के शेयर लगातार तेजी दिखाते हुए एक के बाद एक अपर सर्किट लगाते चले गए। बुधवार, 31 दिसंबर को भी शेयर 5% के अपर सर्किट के साथ ₹27.36 पर आ गया था।

Dec 31, 2025 02:28 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

TCI Finance Share: दिसंबर के दूसरे हिस्से में जहां भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला, वहीं ₹50 से कम कीमत वाला स्मॉल-कैप स्टॉक टीसीआई फाइनेंस निवेशकों के लिए सरप्राइज साबित हुआ। NBFC सेक्टर की इस कंपनी के शेयर लगातार तेजी दिखाते हुए एक के बाद एक अपर सर्किट लगाते चले गए। बुधवार, 31 दिसंबर को भी शेयर 5% के अपर सर्किट के साथ ₹27.36 पर आ गया था। NSE के आंकड़ों के मुताबिक, टीसीआई फाइनेंस के शेयर लगातार 10वें कारोबारी दिन अपर सर्किट में बंद हुए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है डिटेल

इस शेयर में तेजी की शुरुआत 17 दिसंबर से हुई, जब इसमें सबसे पहले 20% का अपर सर्किट लगा। इसके बाद अगले सत्र में भी शेयर 20% चढ़ गया। इतनी तेज़ चाल के बाद एक्सचेंज ने सर्किट लिमिट को पहले 10% और फिर 5% तक घटा दिया, लेकिन इसके बावजूद शेयर की रफ्तार नहीं थमी। नतीजा यह रहा कि महज 10 ट्रेडिंग सेशंस में शेयर करीब 144% उछल गया। इतनी तेज़ बढ़त को देखते हुए एक्सचेंज ने 19 दिसंबर को कंपनी से शेयर प्राइस में तेज़ मूवमेंट को लेकर जवाब भी मांगा। कंपनी ने 20 दिसंबर को दिए अपने स्पष्टीकरण में कहा कि उनके पास ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण सूचना या घोषणा नहीं है, जिसे नियमों के तहत सार्वजनिक करना जरूरी हो।

कंपनी ने क्या कहा

एक अलग फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी, जो तीसरी तिमाही (Q3) के नतीजे घोषित होने के 48 घंटे बाद तक लागू रहेगी। यह नियम कंपनी के सभी डिजाइनेटेड पर्सन्स, उनके करीबी रिश्तेदारों और जुड़े हुए लोगों पर लागू होगा। कंपनी ने यह भी साफ किया कि दिसंबर 2025 तिमाही के अनऑडिटेड नतीजों के लिए बोर्ड मीटिंग की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। बाजार जानकारों के मुताबिक, स्मॉल-कैप शेयरों में इस तरह की तेज़ चाल कोई नई बात नहीं है। कम लिक्विडिटी और मोमेंटम ट्रेडिंग के चलते कई बार बिना किसी ठोस फंडामेंटल वजह के भी ऐसे शेयर तेजी से भागते हैं।

शेयर ने दिया जबरदस्त रिटर्न

अगर पूरे साल की बात करें तो दिसंबर की इस तेज रैली की बदौलत 2025 में टीसीआई फाइनेंस के शेयर करीब 47% चढ़ चुके हैं। वहीं, 2024 में इस शेयर ने निवेशकों को चौंकाते हुए करीब 370% का जबरदस्त रिटर्न दिया था। इस तरह पिछले दो साल में कुल मिलाकर शेयर करीब 592% तक उछल चुका है। इस रैली से सबसे ज्यादा फायदा रिटेल निवेशकों को हुआ है, जिनकी कंपनी में करीब 75.3% हिस्सेदारी है, जबकि प्रमोटर्स के पास 24.7% स्टेक है। RBI में रजिस्टर्ड टीसीआई फाइनेंस एक NBFC है, जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज और कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग का कारोबार करती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।