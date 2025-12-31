लगातार 10 दिन से लगातार अपर सर्किट, ₹27 पर आया भाव, 592% चढ़ गया दाम

संक्षेप: NBFC सेक्टर की इस कंपनी के शेयर लगातार तेजी दिखाते हुए एक के बाद एक अपर सर्किट लगाते चले गए। बुधवार, 31 दिसंबर को भी शेयर 5% के अपर सर्किट के साथ ₹27.36 पर आ गया था।

TCI Finance Share: दिसंबर के दूसरे हिस्से में जहां भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला, वहीं ₹50 से कम कीमत वाला स्मॉल-कैप स्टॉक टीसीआई फाइनेंस निवेशकों के लिए सरप्राइज साबित हुआ। NBFC सेक्टर की इस कंपनी के शेयर लगातार तेजी दिखाते हुए एक के बाद एक अपर सर्किट लगाते चले गए। बुधवार, 31 दिसंबर को भी शेयर 5% के अपर सर्किट के साथ ₹27.36 पर आ गया था। NSE के आंकड़ों के मुताबिक, टीसीआई फाइनेंस के शेयर लगातार 10वें कारोबारी दिन अपर सर्किट में बंद हुए।

क्या है डिटेल इस शेयर में तेजी की शुरुआत 17 दिसंबर से हुई, जब इसमें सबसे पहले 20% का अपर सर्किट लगा। इसके बाद अगले सत्र में भी शेयर 20% चढ़ गया। इतनी तेज़ चाल के बाद एक्सचेंज ने सर्किट लिमिट को पहले 10% और फिर 5% तक घटा दिया, लेकिन इसके बावजूद शेयर की रफ्तार नहीं थमी। नतीजा यह रहा कि महज 10 ट्रेडिंग सेशंस में शेयर करीब 144% उछल गया। इतनी तेज़ बढ़त को देखते हुए एक्सचेंज ने 19 दिसंबर को कंपनी से शेयर प्राइस में तेज़ मूवमेंट को लेकर जवाब भी मांगा। कंपनी ने 20 दिसंबर को दिए अपने स्पष्टीकरण में कहा कि उनके पास ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण सूचना या घोषणा नहीं है, जिसे नियमों के तहत सार्वजनिक करना जरूरी हो।

कंपनी ने क्या कहा एक अलग फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी, जो तीसरी तिमाही (Q3) के नतीजे घोषित होने के 48 घंटे बाद तक लागू रहेगी। यह नियम कंपनी के सभी डिजाइनेटेड पर्सन्स, उनके करीबी रिश्तेदारों और जुड़े हुए लोगों पर लागू होगा। कंपनी ने यह भी साफ किया कि दिसंबर 2025 तिमाही के अनऑडिटेड नतीजों के लिए बोर्ड मीटिंग की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। बाजार जानकारों के मुताबिक, स्मॉल-कैप शेयरों में इस तरह की तेज़ चाल कोई नई बात नहीं है। कम लिक्विडिटी और मोमेंटम ट्रेडिंग के चलते कई बार बिना किसी ठोस फंडामेंटल वजह के भी ऐसे शेयर तेजी से भागते हैं।