16 दिन में 227% की तूफानी तेजी, अब 6 दिन से लुढ़क रहा यह मल्टीबैगर शेयर

संक्षेप: टीसीआई फाइनेंस के शेयर सोमवार को 5% टूटकर 26.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर लगातार छठवें दिन लोअर सर्किट पर हैं। दिसंबर मध्य से लेकर इस साल 8 जनवरी तक कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर 227% उछल गए हैं।

मल्टीबैगर कंपनी टीसीआई फाइनेंस के शेयर सोमवार को BSE में 5 पर्सेंट लुढ़ककर 26.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। टीसीआई फाइनेंस के शेयर लगातार छठवें दिन लोअर सर्किट पर हैं। कंपनी के शेयरों में पिछले दिनों जबरदस्त रैली देखने को मिली थी और इसके बाद निवेशक शायद प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इससे पहले, टीसीआई फाइनेंस के शेयर 16 दिन में 227 पर्सेंट उछल गए थे। टीसीआई फाइनेंस के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 38.09 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 10.30 रुपये है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

तूफानी तेजी के बाद एक्सचेंजों ने घटाई सर्किट लिमिट

नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) टीसीआई फाइनेंस के शेयरों में दिसंबर मध्य से तेजी शुरू हुई और यह 8 जनवरी 2026 तक जारी रही। कंपनी के शेयरों में आई तूफानी तेजी से स्टॉक एक्सचेंजों को शेयर की मैक्सिमम सर्किट लिमिट घटानी पड़ी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक, 17 दिसंबर 2025 को कंपनी के शेयरों में 20 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा। इसके अगले दिन भी कंपनी के शेयरों में 20 पर्सेंट की तेजी आई। इस तेज उछाल की वजह से एक्सचेंजों को टीसीआई फाइनेंस के शेयरों की सर्किट लिमिट को पहले 10 पर्सेंट और फिर 5 पर्सेंट करना पड़ा।