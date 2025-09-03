अमेरिकी कंपनी के अधिग्रहण से झूमे निवेशक, इस शेयर पर दांव लगाने की मची होड़

टीबीओ टेक ने अमेरिकी कंपनी क्लासिक वेकेशंस का 12.5 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया है। इस वजह से शेयर की कीमत में 15 पर्सेंट उछाल था और भाव 1609.20 रुपये तक पहुंच गया। इस शेयर में तेजी की वजह कंपनी से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर है।

TBO Tek share price: शेयर बाजार की उतार-चढ़ाव भरी चाल के बीच बुधवार को कुछ शेयरों ने तूफानी रफ्तार पकड़ ली। टीबीओ टेक लिमिटेड के शेयरों की भी कुछ ऐसी ही चाल थी। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन ट्रेडिंग के दौरान शेयर 15 पर्सेंट से भी ज्यादा उछल गया। इस वजह से शेयर की कीमत 1609.20 रुपये तक पहुंच गई। इस शेयर में तेजी की वजह कंपनी से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर है।

अमेरिकी कंपनी का अधिग्रहण टीबीओ टेक ने अमेरिकी कंपनी क्लासिक वेकेशंस का 12.5 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि टीबीओ टेक में यह तेज उछाल नजफी कंपनीज से क्लासिक वेकेशंस के अधिग्रहण के बाद आया है। क्लासिक वेकेशंस अमेरिका में स्थित एक प्रीमियम B2B और B2C लक्जरी ट्रैवल कंपनी है, जिसके देश में 10,000 से ज्यादा ट्रैवल एडवाइजर हैं। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने 111 मिलियन डॉलर का राजस्व अर्जित किया तो परिचालन एबिटा 11.2 मिलियन डॉलर रहा।

टीबीओ टेक के बारे में बता दें कि टीबीओ टेक खुद भी टूर एंड ट्रैवल के व्यवसाय से जुड़ी है। यह ट्रैवल एजेंटों (मुख्यतः स्वतंत्र और छोटी एजेंसियों) और होटल, एयरलाइंस आदि के बीच सेतु का काम करती है। टीबीओ मुख्य रूप से उड़ानों, होटलों, क्रूज, रेल, धार्मिक यात्राओं आदि की बुकिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। टीबीओ टेक द्वारा क्लासिक वेकेशंस का अधिग्रहण उत्तरी अमेरिकी बाजार में कंपनी की उपस्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम है। क्लासिक वेकेशंस के मजबूत ट्रैवल एडवाइजर बेस को देखते हुए कंपनी वैश्विक स्तर पर अपनी प्रीमियम आउटबाउंड ट्रैवल मार्केट सर्विसेज को बढ़ाने के लिए तैयार है।