टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर से पहले करना होगा यह काम, फटाफट चेक करें डिटेल

टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर से पहले करना होगा यह काम, फटाफट चेक करें डिटेल

विभाग ने 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन में चेतावनी दी है कि तय समय सीमा तक लिंक नहीं करने पर पैन इनऑपरेटिव यानी बेकार हो सकता है।

Dec 28, 2025 02:03 pm IST
Aadhaar-PAN linking: आधार और पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों का पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार के जरिये जारी हुआ है, उन्हें इस साल के अंत तक हर हाल में आधार-पैन लिंक कराना होगा। अब समय बहुत कम बचा है और अगर आपने अब तक यह काम नहीं किया, तो आगे चलकर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। विभाग ने 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन में चेतावनी दी है कि तय समय सीमा तक लिंक नहीं करने पर पैन इनऑपरेटिव यानी बेकार हो सकता है।

क्या है डिटेल

आधार-पैन लिंकिंग का मतलब है आपके पैन नंबर को आपके आधार नंबर से जोड़ना, ताकि आपकी पहचान की सही पुष्टि हो सके और एक व्यक्ति के नाम पर एक से ज़्यादा पैन बनने से रोका जा सके। आयकर कानून की धारा 139AA के मुताबिक, 1 जुलाई 2017 के बाद जिन लोगों को पैन अलॉट हुआ है और जो आधार के पात्र हैं, उनके लिए आधार नंबर बताना अनिवार्य है। अच्छी बात यह है कि जो लोग नया पैन बनवा रहे हैं, उनके मामले में आधार-पैन लिंकिंग अपने आप हो जाती है। लेकिन पुराने पैन धारकों को यह काम अलग से करना पड़ता है।

लिंक करने का प्रोसेस

आधार-पैन लिंक कराने के लिए कुछ जरूरी चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपका पैन वैध होना चाहिए, दूसरा आपका आधार नंबर और तीसरा एक चालू मोबाइल नंबर, जिस पर ओटीपी आ सके। यह सेवा आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी नहीं है। यानी जो लोग पोर्टल पर अकाउंट नहीं रखते, वे भी आधार-पैन लिंक कर सकते हैं।

लिंक करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर “Link Aadhaar” विकल्प चुनें। वहां पैन और आधार नंबर डालने के बाद आपको ई-पे टैक्स के ज़रिये भुगतान करना होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट पेज खुलेगा, जहां सही असेसमेंट ईयर और “Other Receipts” का विकल्प चुनना होगा। भुगतान पूरा होने के बाद दोबारा पोर्टल पर लॉग-इन करके “Link Aadhaar to PAN” पर जाएं, आधार नंबर डालें और वैलिडेट करें। प्रक्रिया पूरी होते ही आपका आधार-पैन लिंक हो जाएगा। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो आख़िरी दिनों का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में पैन बेकार होने पर बैंकिंग, टैक्स और सरकारी कामों में परेशानी हो सकती है।

