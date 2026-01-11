Hindustan Hindi News
सेविंग्स से लेकर FD के ब्याज पर टैक्स से राहत मिलने की उम्मीद, बजट में ऐलान संभव

संक्षेप:

Union Budget 2026: ज्यादातर भारतीय परिवारों के लिए बैंक में जमा पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज कोई अतिरिक्त कमाई नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों और भविष्य की सुरक्षा का सहारा होता है।

Jan 11, 2026 05:35 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Union Budget 2026: ज्यादातर भारतीय परिवारों के लिए बैंक में जमा पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज कोई अतिरिक्त कमाई नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों और भविष्य की सुरक्षा का सहारा होता है। खासकर रिटायर्ड लोग और सैलरी के बाद सुरक्षित निवेश करने वाले लोग फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन महंगाई, मेडिकल खर्च और घर के खर्च लगातार बढ़ने के बावजूद बैंक ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट के नियम कई सालों से जस के तस हैं। अब जब बजट 2026 नजदीक है, तो टैक्स एक्सपर्ट्स और आम निवेशक एक बार फिर इस मुद्दे को उठाने लगे हैं।

अभी क्या है नियम

अभी पुराने टैक्स सिस्टम में सेविंग अकाउंट के ब्याज पर Section 80TTA के तहत 60 साल से कम उम्र वालों को सिर्फ ₹10,000 तक की छूट मिलती है। वहीं सीनियर सिटीज़न के लिए सेक्शन 80TTB के तहत सेविंग, FD और RD सभी तरह के डिपॉजिट पर ₹50,000 तक की छूट है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये लिमिट उस वक्त तय की गई थीं, जब महंगाई कम थी और ब्याज दरें भी आज जैसी नहीं थीं। अब हालात बदल चुके हैं, इसलिए मांग है कि सेविंग अकाउंट की छूट ₹10,000 से बढ़ाकर ₹20,000 और सीनियर सिटीज़न के लिए FD पर छूट ₹1 लाख तक की जाए।

क्या कहते हैं जानकार

टैक्स जानकारों का कहना है कि दिक्कत छूट होने या न होने की नहीं, बल्कि यह है कि ये लिमिट सालों से नहीं बढ़ाई गईं। महंगाई 5–6 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव भी ज्यादा है, ऐसे में टैक्स देने के बाद निवेशकों के हाथ में बहुत कम पैसा बचता है। खासकर बुजुर्गों के लिए, जिनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा ब्याज से आता है, यह रकम सैलरी या पेंशन जैसी अहम होती है। इसके अलावा, गैर-सीनियर सिटीज़न के लिए FD के ब्याज पर कोई सीधी छूट नहीं होना भी मिडिल क्लास के लिए परेशानी की बात है, क्योंकि ज्यादातर परिवारों की बचत FD में ही होती है।

ब्याज कमाने वालों के लिए राहत!

नए टैक्स सिस्टम की बात करें तो उसमें कम टैक्स स्लैब तो हैं, लेकिन ब्याज कमाने वालों के लिए खास राहत नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर नए टैक्स सिस्टम में भी ब्याज आय पर एक सीमित और तय छूट दे दी जाए, तो यह ज्यादा लोगों को पसंद आ सकता है। अगर बजट 2026 में यह बदलाव होते हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा रिटायर्ड लोगों और छोटे निवेशकों को मिलेगा। सही लिमिट और नियमों के साथ सरकार टैक्स कलेक्शन और आम लोगों की जरूरतों के बीच संतुलन बना सकती है।

