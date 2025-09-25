Tax audit deadline extension CBDT extends due date for filing audit reports to 31 October 25 टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, बढ़ाई गई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की डेडलाइन, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tax audit deadline extension CBDT extends due date for filing audit reports to 31 October 25

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 04:36 PM
Tax audit deadline extension: टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब करदाताओं को अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की नई समय सीमा 31 अक्टूबर 2025 तक दी गई है। पहले यह तारीख 30 सितंबर 2025 थी। इस निर्णय का उद्देश्य करदाताओं को रिपोर्ट तैयार करने और दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देना है, ताकि वे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल सही तरीके से प्रस्तुत कर सकें।

बता दें कि CBDT ने पहले करदाताओं को रिपोर्ट फाइल करने की समय सीमा निर्धारित की थी, लेकिन बढ़ते काम के दबाव और प्रशासनिक कारणों से इसे आगे बढ़ा दिया गया है। यह कदम उन व्यवसायों और पेशेवरों के लिए राहत देने वाला है जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में समय की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था।

क्या है डिटेल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन्कम टैक्स विभाग ने एक पोस्ट में जानकारी दी है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पिछले वर्ष 2024–25 (आकलन वर्ष 2025–26) के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की निर्धारित तिथि बढ़ा दी है। यह विस्तार उन करदाताओं पर लागू होगा जो आयकर अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) की व्याख्या 2 के खंड (a) में उल्लिखित हैं।

टैक्स ऑडिट डेडलाइन बढ़ाने की मांगें

बता दें कि CBDT को टैक्स ऑडिट की समय सीमा बढ़ाने के लिए कई पेशेवर संगठनों से रिक्वेस्ट मिले थे। इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थाएं भी शामिल थीं। इन संगठनों ने करदाताओं और टैक्स प्रैक्टिशनरों द्वारा समय पर ऑडिट रिपोर्ट पूरी करने में आ रही कठिनाइयों को सामने रखा। अनुरोधों में बताया गया कि देश के कुछ हिस्सों में आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं ने सामान्य व्यवसाय और पेशेवर गतिविधियों को प्रभावित किया है। यही कारण है कि समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई। यह मामला कई उच्च न्यायालयों में भी उठाया गया। देशभर के अलग-अलग हाईकोर्ट्स में अब तक 30 रिट याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने सरकार और CBDT को 30 सितंबर की समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने का निर्देश दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी CBDT को डेडलाइन 31 अक्टूबर तक बढ़ाने को कहा। इसी क्रम में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (AIFTP) ने भी CBDT से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की थी।

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल सुचारु

CBDT ने यह भी स्पष्ट किया है कि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह सुचारु रूप से काम कर रहा है और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स बिना किसी तकनीकी समस्या के सफलतापूर्वक अपलोड की जा रही हैं। 24 सितंबर तक लगभग 4,02,000 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स दाखिल की जा चुकी हैं। वहीं, 23 सितंबर 2025 तक 7.57 करोड़ से अधिक ITRs फाइल किए जा चुके हैं।

