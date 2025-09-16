शेयर बाजार में इस कंपनी ने किया धमाकेदार डेब्यू, 22.90% पर लिस्ट हुआ IPO, शेयरों में लगा अपर सर्किट भी

शेयर बाजारों में Taurian MPS की शानदार लिस्टिंग हुई है। कंपनी के शेयर एनएसई एसएमई में 22.90 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 210 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है।

शेयर बाजारों में Taurian MPS की शानदार लिस्टिंग हुई है। कंपनी के शेयर एनएसई एसएमई में 22.90 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 210 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 220.50 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था।

9 सितंबर को खुला था आईपीओ Taurian MPS रिटेल निवेशकों के लिए 16 सितंबर को खुला था। कंपनी के आईपीओ पर निवेशकों के पास 11 सितंबर तक दांव लगाने का मौका था। इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 162 रुपये से 171 रुपये प्रति शेयर था। कंपनी ने 800 शेयरों का एक लॉट बनाया था। लेकिन एक रिटेल निवेशक को कम से कम 1600 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना था। जिसकी वजह मिनिमम इंवेस्टमेंट अमाउंट 2,73,600 रुपये थी।

यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 4 सितंबर को खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से तब 11.20 करोड़ रुपये जुटाए थे। बता दें, एंकर निवेशकों को जारी किए गए 50 प्रतिशत शेयरों का लॉक इन पीरियड महज 30 दिन का है। वहीं, बाकि बचे 30 प्रतिशत का 90 दिन का है।

11 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ आईपीओ Taurian MPS रिटेल निवेशकों के लिए 11.69 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में यह आईपीओ 6.86 गुना सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, क्यूआईबी सेक्शन में यह आईपीओ 15.89 गुना सब्सक्राइब किया गया था। एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 17.37 गुना बोलियां मिली थी।

Taurian MPS आईपीओ का साइज 42.53 करोड़ रुपये का था। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित था। कंपनी ने निवेशकों को 25 लाख नए शेयर जारी किए हैं। बता दें, ग्रेटेक्स कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया था। वहीं, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया था।