Q3 रिजल्ट के बाद मुकुल अग्रवाल के निवेश वाली कंपनी के शेयरों में उछाल, एक्सपर्ट बोले 70% बढ़ेगा भाव
मुकुल अग्रवाल के निवेश वाली कंपनी Tatva Chintan Pharma Chem के शेयरों में बीते हफ्ते काफी हलचल देखने को मिला था। कंपनी के शेयरों की कीमतों में पिछले 5 कारोबारी सत्रों के दौरान 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।
मुकुल अग्रवाल के निवेश वाली कंपनी Tatva Chintan Pharma Chem के शेयरों में बीते हफ्ते काफी हलचल देखने को मिला था। कंपनी के शेयरों की कीमतों में पिछले 5 कारोबारी सत्रों के दौरान 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के पीछे की वजह अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान कंपनी के तिमाही नतीजे रहे हैं। बता दें, स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं।
कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना रहा है?
अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान कंपनी की कुल बिक्री 84 करोड़ रुपये थी। जोकि सालाना आधार पर 64.99 प्रतिशत अधिक है। तीसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 15.98 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.17 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 1472.02 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
तीसरी तिमाही में कंपनी का EBITDA 28.36 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी के EBITDA में 399.30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
मुकुल अग्रवाल के पास कितना हिस्सा?
Tatva Chintan Pharma Chem में मुकुल अग्रवाल की हिस्सेदारी 2.14 प्रतिशत थी। दिसंबर 2025 की शेयरहोल्डिंग के अनुसार उनके पास 500000 शेयर थे। मौजूदा स्टॉक प्राइस के हिसाब से मुकुल अग्रवाल की हिस्सेदारी की कुल वैल्यू 1147 करोड़ रुपये है।
कितना टारगेट प्राइस किया गया सेट
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने Tatva Chintan Pharma Chem के लिए 1955 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है। जोकि मौजूदा शेयर प्राइस 1147.50 रुपये की तुलना में 70 प्रतिशत अधिक है।
बीते 6 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 6.50 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 48 प्रतिशत का फायदा हो चुका है। कंपनी का 52 वीक हाई 1603.60 रुपये और 52 वीक लो लेवल 610 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2676 करोड़ रुपये का है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है। )
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।