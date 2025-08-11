Tata Voltas Share Price plunged nearly 8 percent today after good monsoon affected company result अच्छे मानसून की वजह से ठंडा पड़ा टाटा का यह दमदार स्टॉक, करीब 8% गिरा भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata Voltas Share Price plunged nearly 8 percent today after good monsoon affected company result

अच्छे मानसून की वजह से ठंडा पड़ा टाटा का यह दमदार स्टॉक, करीब 8% गिरा भाव

Tata Voltas Share Price: टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी वोल्टास लिमिटेड के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह गिरावट कमजोर तिमाही नतीजों के बाद दर्ज की गई है। टाटा वोल्टास लिमिटेड के शेयर बीएसई में करीब 8 प्रतिशत लुढ़क गया है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 09:59 AM
share Share
Follow Us on
अच्छे मानसून की वजह से ठंडा पड़ा टाटा का यह दमदार स्टॉक, करीब 8% गिरा भाव

Tata Voltas Share Price: टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी वोल्टास लिमिटेड के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह गिरावट कमजोर तिमाही नतीजों के बाद दर्ज की गई है। टाटा वोल्टास लिमिटेड के शेयर बीएसई में करीब 8 प्रतिशत लुढ़क गया है। बीएसई में कंपनी के शेयर 1239.95 रुपये के लेवल पर खुला है। इसके कुछ ही देर के बाद टाटा का यह स्टॉक 7.78 प्रतिशत टूटकर 1202.20 रुपये के लेवल पर आ गया। बता दें, अच्छे मानसून की वजह से टाटा वोल्टास की एसी बिक्री प्रभावित हुई है।

ये भी पढ़ें:Q1 रिजल्ट के बाद इस बैंक के शेयरों में 1% से अधिक की तेजी, जानें एक्सपर्ट्स राय

58% लुढ़का नेट प्रॉफिट

टाटा वोल्टास लिमिटेड का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 58 प्रतिशत लुढ़क चुका है। अप्रैल से जून के दौरान टाटा ग्रुप की इस कंपनी का कुल नेट प्रॉफिट 140.60 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट के पीछे की वजह अच्छा मानसून और गर्मियों में एसी सहित अन्य कूलिंग प्रोडक्ट की डिमांड का ठंडा पड़ना है।

टाटा वोल्टास लिमिटेड ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि रेवन्यू सालाना आधार पर 20 प्रतिशत लुढ़क चुका है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 3938.60 करोड़ रुपये रहा है। टाटा वोल्टास का EBITDA इस दौरान 178.60 करोड़ रुपये रहा है। टाटा वोल्टास लिमिटेड का रेवन्यू और प्रॉफिट उम्मीद की तुलना में कम रहा है।

ये भी पढ़ें:आज से खुल रहा है BlueStone Jewellery IPO, क्या घटते GMP के बीच लगाएंगे दांव?

पिछला एक साल इस स्टॉक के लिए रहा चुनौतीपूर्ण

बीते एक साल से स्टॉक मार्केट में टाटा वोल्टास लिमिटेड का शेयर जूझ रहा है। महज एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 11 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, 1 साल में यह स्टॉक करीब 15 प्रतिशत टूट चुका है। बता दें, 5 साल में सेंसेक्स इंडेक्स में 108 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, इस दौरान टाटा वोल्टास का शेयर 100.62 प्रतिशत का रिटर्न ही दे पाया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

Tata Tata Group Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।