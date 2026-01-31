Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata trusts saga pramit jhaveri to step down from sir dorabji trust
टाटा ट्रस्ट से बाहर निकलेंगे प्रमित झावेरी, रतन टाटा ने कराई थी ज्वाइनिंग

टाटा ट्रस्ट से बाहर निकलेंगे प्रमित झावेरी, रतन टाटा ने कराई थी ज्वाइनिंग

संक्षेप:

31 जनवरी को लिखे एक लेटर में झावेरी ने कहा कि वह 12 फरवरी 2020 से ट्रस्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें दिवंगत रतन एन. टाटा ने बोर्ड में शामिल होने के लिए इनवाइट किया था। अब उन्होंने नोएल टाटा को पत्र लिखकर पद छोड़ने की जानकारी दी है।

Jan 31, 2026 08:25 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टाटा ट्रस्ट के एक अहम ट्रस्टी ने पद छोड़ने का फैसला लिया है। दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के करीबी प्रमित झावेरी, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी पद से हट रहे हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा को लिखे एक लेटर में कहा है कि जब 11 फरवरी 2026 को उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म होगा तो दोबारा नियुक्ति के लिए विचार नहीं करना चाहते हैं। 31 जनवरी को लिखे लेटर में झावेरी ने कहा कि वह 12 फरवरी 2020 से ट्रस्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें दिवंगत रतन एन. टाटा ने बोर्ड में शामिल होने के लिए इनवाइट किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नोएल टाटा के साथ चर्चा

प्रमित झावेरी ने बताया कि ट्रस्ट से बाहर होने के फैसले पर पहले नोएल टाटा के साथ चर्चा की गई थी और अब इसे औपचारिक रूप से बताया जा रहा है। झावेरी ने अपने कार्यकाल को एक सम्मान बताया और आने वाले सालों के लिए टाटा ट्रस्ट्स को शुभकामनाएं दीं। झावेरी का यह लेटर सर दोराब टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों और टाटा ट्रस्ट्स के CEO सिद्धार्थ शर्मा को भी भेजा गया था। बता दें कि सर दोराब टाटा ट्रस्ट, टाटा ग्रुप के मुख्य परोपकारी ट्रस्टों में से एक है।

प्रस्तावित बोर्ड बैठक कर दिया गया था रद्द

इसी जनवरी महीने में सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) की एक प्रस्तावित बोर्ड बैठक कोरम की कमी के कारण रद्द कर दी गई। इस बैठक में टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा को ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया जाना था। नेविल टाटा को बोर्ड में शामिल करने की कोशिश दो महीने पहले भी असफल हो चुकी है। करीब 180 अरब डॉलर से अधिक के टाटा समूह की प्रवर्तक होल्डिंग कंपनी टाटा संस में एसआरटीटी की 23.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एसआरटीटी के ट्रस्टी नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन, विजय सिंह, जिमी एन टाटा, जहांगीर एचसी जहांगीर और डेरियस खंबाटा हैं।

बता दें कि पिछले साल नवंबर में नेविल टाटा और भास्कर भट को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) में नियुक्त किया गया था, जिसकी टाटा संस में 28 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हालांकि, उन्हें एसआरटीटी में नियुक्त नहीं किया जा सका। टाटा से जुड़े अन्य ट्रस्टों की टाटा संस में 13.8 प्रतिशत हिस्सेदारी है। स्पष्ट रूप से यह नियुक्ति वेणु श्रीनिवासन द्वारा उठाए गए एक विरोध के कारण रुकी थी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026 की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।