टाटा ट्रस्ट से बाहर निकलेंगे प्रमित झावेरी, रतन टाटा ने कराई थी ज्वाइनिंग
टाटा ट्रस्ट के एक अहम ट्रस्टी ने पद छोड़ने का फैसला लिया है। दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के करीबी प्रमित झावेरी, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी पद से हट रहे हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा को लिखे एक लेटर में कहा है कि जब 11 फरवरी 2026 को उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म होगा तो दोबारा नियुक्ति के लिए विचार नहीं करना चाहते हैं। 31 जनवरी को लिखे लेटर में झावेरी ने कहा कि वह 12 फरवरी 2020 से ट्रस्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें दिवंगत रतन एन. टाटा ने बोर्ड में शामिल होने के लिए इनवाइट किया था।
नोएल टाटा के साथ चर्चा
प्रमित झावेरी ने बताया कि ट्रस्ट से बाहर होने के फैसले पर पहले नोएल टाटा के साथ चर्चा की गई थी और अब इसे औपचारिक रूप से बताया जा रहा है। झावेरी ने अपने कार्यकाल को एक सम्मान बताया और आने वाले सालों के लिए टाटा ट्रस्ट्स को शुभकामनाएं दीं। झावेरी का यह लेटर सर दोराब टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों और टाटा ट्रस्ट्स के CEO सिद्धार्थ शर्मा को भी भेजा गया था। बता दें कि सर दोराब टाटा ट्रस्ट, टाटा ग्रुप के मुख्य परोपकारी ट्रस्टों में से एक है।
प्रस्तावित बोर्ड बैठक कर दिया गया था रद्द
इसी जनवरी महीने में सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) की एक प्रस्तावित बोर्ड बैठक कोरम की कमी के कारण रद्द कर दी गई। इस बैठक में टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा को ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया जाना था। नेविल टाटा को बोर्ड में शामिल करने की कोशिश दो महीने पहले भी असफल हो चुकी है। करीब 180 अरब डॉलर से अधिक के टाटा समूह की प्रवर्तक होल्डिंग कंपनी टाटा संस में एसआरटीटी की 23.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एसआरटीटी के ट्रस्टी नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन, विजय सिंह, जिमी एन टाटा, जहांगीर एचसी जहांगीर और डेरियस खंबाटा हैं।
बता दें कि पिछले साल नवंबर में नेविल टाटा और भास्कर भट को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) में नियुक्त किया गया था, जिसकी टाटा संस में 28 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हालांकि, उन्हें एसआरटीटी में नियुक्त नहीं किया जा सका। टाटा से जुड़े अन्य ट्रस्टों की टाटा संस में 13.8 प्रतिशत हिस्सेदारी है। स्पष्ट रूप से यह नियुक्ति वेणु श्रीनिवासन द्वारा उठाए गए एक विरोध के कारण रुकी थी।