Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़tata trusts issue not getting end mehli mistry new email on Venu Srinivasan renewal raise concern
टाटा ट्रस्ट में नई रार, मेहली मिस्त्री के ईमेल ने बढ़ाई टेंशन

टाटा ट्रस्ट में नई रार, मेहली मिस्त्री के ईमेल ने बढ़ाई टेंशन

संक्षेप: खबर है कि टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी मेहली मिस्त्री ने वेणु श्रीनिवासन (Venu Srinivasan) को फिर से टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी और श्री दोराबजी टाटा ट्रस्ट (Sir Dorabji Tata Trust) के वाइस चेयरमैन के पद पर नियुक्त करने को लेकर सहमती दे दी है।

Thu, 23 Oct 2025 09:20 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टाटा ट्रस्ट (Tata Trusts) में चल रही लड़ाई समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। रिपोर्ट के अनुसार एक नया मामला आ गया है। खबर है कि टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी मेहली मिस्त्री ने वेणु श्रीनिवासन (Venu Srinivasan) को फिर से टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी और श्री दोराबजी टाटा ट्रस्ट (Sir Dorabji Tata Trust) के वाइस चेयरमैन के पद पर नियुक्त करने को लेकर सहमति दे दी है। लेकिन उनकी एक शर्त भी है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस सशर्त सहमति का ईमेल 21 अक्टूबर की रात्रि को भेज दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मेहली मिस्त्री ने खुद को फिर से नियुक्त करने की शर्त रखी है। उनका कार्यकाल 28 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है।

मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति के अनुसार मिस्त्री ने अपनी शर्त में कहा है कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों की फिर से नियुक्ति बिना किसी बदलाव के की जाए। उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि अगर किसी भी सदस्य की नियुक्ति को लेकर भविष्य में कोई बदलाव किया गया तो वह वेणु श्रीनिवासन के नियुक्ति का प्रस्ताव वापस ले लेंगे। बता दें, मेहली मिस्त्री का रतन टाटा का करीबी माना जाता था। उन्हें रतन टाटा ने ही टाटा ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया था। रतन टाटा के देहांत के बाद से ही टाटा ट्रस्ट में सबकुछ अच्छा नहीं रहा है। इस पूरे प्रकरण पर टाटा ट्रस्ट की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है।

अमित शाह कर चुके हैं दखल

पिछले महीने 11 सितंबर को इस पूरे मामले में होम मिनिस्टर अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने दखल दिया था। भारत सरकार के दोनों ही बड़े मंत्रियों ने टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और महत्वपूर्ण ट्रस्ट के सदस्यों से मिले थे।

इतना महत्वपूर्ण क्यों है टाटा ट्रस्ट?

टाटा संस की 66 प्रतिशत हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के पास है। वहीं, टाटा ट्रस्ट में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी श्री दोराबजी टाटा ट्रस्ट और श्री रतन टाटा ट्रस्ट के पास है। टाटा संस में मिस्त्री परिवार के शापोरजी पालोनजी ग्रुप की 18 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

टाटा ग्रुप देश के डिफेंस से लेकर आईटी सेक्टर तक निवेश किया है। ऐसे में अगर टाटा ग्रुप के मैनेजमेंट में कोई हलचल होता है तो उसका असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Tata Group Tata Group Stocks Ratan Tata अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।