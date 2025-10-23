टाटा ट्रस्ट में नई रार, मेहली मिस्त्री के ईमेल ने बढ़ाई टेंशन

संक्षेप: खबर है कि टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी मेहली मिस्त्री ने वेणु श्रीनिवासन (Venu Srinivasan) को फिर से टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी और श्री दोराबजी टाटा ट्रस्ट (Sir Dorabji Tata Trust) के वाइस चेयरमैन के पद पर नियुक्त करने को लेकर सहमती दे दी है।

टाटा ट्रस्ट (Tata Trusts) में चल रही लड़ाई समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। रिपोर्ट के अनुसार एक नया मामला आ गया है। खबर है कि टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी मेहली मिस्त्री ने वेणु श्रीनिवासन (Venu Srinivasan) को फिर से टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी और श्री दोराबजी टाटा ट्रस्ट (Sir Dorabji Tata Trust) के वाइस चेयरमैन के पद पर नियुक्त करने को लेकर सहमति दे दी है। लेकिन उनकी एक शर्त भी है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस सशर्त सहमति का ईमेल 21 अक्टूबर की रात्रि को भेज दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मेहली मिस्त्री ने खुद को फिर से नियुक्त करने की शर्त रखी है। उनका कार्यकाल 28 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है।

मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति के अनुसार मिस्त्री ने अपनी शर्त में कहा है कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों की फिर से नियुक्ति बिना किसी बदलाव के की जाए। उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि अगर किसी भी सदस्य की नियुक्ति को लेकर भविष्य में कोई बदलाव किया गया तो वह वेणु श्रीनिवासन के नियुक्ति का प्रस्ताव वापस ले लेंगे। बता दें, मेहली मिस्त्री का रतन टाटा का करीबी माना जाता था। उन्हें रतन टाटा ने ही टाटा ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया था। रतन टाटा के देहांत के बाद से ही टाटा ट्रस्ट में सबकुछ अच्छा नहीं रहा है। इस पूरे प्रकरण पर टाटा ट्रस्ट की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है।

अमित शाह कर चुके हैं दखल पिछले महीने 11 सितंबर को इस पूरे मामले में होम मिनिस्टर अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने दखल दिया था। भारत सरकार के दोनों ही बड़े मंत्रियों ने टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और महत्वपूर्ण ट्रस्ट के सदस्यों से मिले थे।

इतना महत्वपूर्ण क्यों है टाटा ट्रस्ट? टाटा संस की 66 प्रतिशत हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के पास है। वहीं, टाटा ट्रस्ट में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी श्री दोराबजी टाटा ट्रस्ट और श्री रतन टाटा ट्रस्ट के पास है। टाटा संस में मिस्त्री परिवार के शापोरजी पालोनजी ग्रुप की 18 प्रतिशत हिस्सेदारी है।