टाटा ट्रस्ट की लड़ाई खुलकर सामने आई, रतन टाटा के करीबी ने तोड़ी चुप्पी, बोले - दुख हो रहा

Mon, 27 Oct 2025 10:46 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
बीते कई हफ्तों से टाटा ट्रस्ट (Tata Trust) के अंदर चल रही लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। रतन टाटा (Ratan Tata) के भरोसेमंद नोशीर सूनावाला (Nosir Soonawala) ने टाटा ट्रस्ट के अंदर चले रहे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। टाटा संस के पूर्व वाइस चेयरमैन और टाटा ट्रस्ट के सदस्य रह चुके नोशीर सूनावाना कहा कि टाटा ग्रुप में जो चल रहा है वो देखकर काफी दुख हो रहा है। नोशीर सूनावाला कहते हैं कि मैंने अपना पूरा करियर इस समूह को दे दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई ही टाटा ट्रस्ट के सदस्य इस मुद्दे को जल्द सुलझा लेंगे।

नोशीर सूनावाला ने कहा कि मैं तो कई साल पहले समूह से बाहर आ चुका हूं। मैंने इस विवाद की खबर को अखबारों में पढ़ा। यह एक 157 साल पुराना समूह है। बता दें, रतन टाटा के देहांत के बाद सूनावाला एक मात्र यह व्यक्ति थे जिन्हें 11 अक्टूबर और 17 अक्टूबर 2024 की मीटिंग में बुलाया गया था।

सितंबर में शुरू हुआ विवाद

टाटा ट्रस्ट में बीच सितंबर में विवाद शुरू हुआ था। यह तब हुआ जब रतन टाटा के देहांत को अभी एक साल भी नहीं बीता था। टाटा ट्रस्ट के कई सदस्यों ने 77 वर्षीय विजय सिंह को टाटा ट्रस्ट के नॉमिनी डायरेक्टर पद पर बनाए रखने पर विरोध किया था। जिसके बाद उनका इस्तीफा हो गया था। यहीं से टाटा ट्रस्ट दो फाड़ में बंट गया थ मौजूदा समय में वेणु श्रीनिवासान और नोएल टाटा ही टाटा ट्रस्ट के लाइफ टाइम सदस्य हैं। गुरुवार को टाटा ट्रस्ट ने मेहली मिस्त्री को भी जीवन पर्यंत सदस्य बनाए रखने का आदेश जारी किया।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार नोशीर सूनावाला ने हमेशा से नोएल टाटा का समर्थन किया है। वो रतन टाटा के बाद नोएल टाटा को ही चेयरमैन के पद पर चाहते थे। लेकिन पहले यह पोस्ट साइरस मिस्त्री के पास चला गया। उसके बाद टीसीएस के अधिकारी एन चंद्रशेखरन को मिला।

अमित शाह कर चुके हैं दखल

इस पूरे मामले में देश के होम मिनिस्टर अमित शाह भी दखल दे चुके हैं। अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टाटा ट्रस्ट सदस्यों से मुलाकात की थी। लेकिन अब भी विवाद खत्म नहीं हुआ है।

