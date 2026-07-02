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₹100 मिलियन की बड़ी डील से चमका टाटा का ये स्टॉक, शेयर ने भरी 7% की तेज उड़ान; निवेशकों की बल्ले-बल्ले

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • टाटा टेक्नोलॉजीज (Tata Technologies) ने अमेरिकी कंपनी टेनेको (Tenneco) के साथ 100 मिलियन डॉलर (करीब ₹850 करोड़) की रणनीतिक साझेदारी का ऐलान किया है
  • इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में 7% तक की तेजी आई
  • आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि इस डील का कंपनी और निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा?
₹100 मिलियन की बड़ी डील से चमका टाटा का ये स्टॉक, शेयर ने भरी 7% की तेज उड़ान; निवेशकों की बल्ले-बल्ले

टाटा ग्रुप की इंजीनियरिंग और डिजिटल सॉल्यूशंस कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज (Tata Technologies) के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर एक समय करीब 7.5% तक उछल गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी कंपनी टेनेको (Tenneco LLC) के साथ हुई नई स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप रही। इस समझौते के तहत अगले 5 सालों में करीब 100 मिलियन डॉलर (लगभग ₹850 करोड़) का कारोबार होने की उम्मीद है। इस खबर के बाद शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ा और लगातार 5 दिनों से गिर रहे शेयर ने शानदार वापसी की। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि टेनेको (Tenneco) के साथ यह साझेदारी केवल एक सामान्य कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि दोनों कंपनियों के बीच पहले से चल रहे सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस पार्टनरशिप के तहत टाटा टेक्नोलॉजीज (Tata Technologies), टेनेको (Tenneco) की इंजीनियरिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बिजनेस ऑपरेशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी।

टेनेको (Tenneco) दुनिया की प्रमुख ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल है, जो वाहन निर्माताओं को इंजन, सस्पेंशन, एग्जॉस्ट सिस्टम और अन्य ऑटो कंपोनेंट्स उपलब्ध कराती है। कंपनी का मानना है कि भारत में मौजूद इंजीनियरिंग टैलेंट की मदद से वह अपने प्रोडक्ट्स को तेजी से विकसित कर सकेगी और वैश्विक बाजार की बदलती जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएगी।

इस पार्टनरशिप की शुरुआत साल 2021 में हुई थी। अब इसका विस्तार करते हुए दोनों कंपनियों ने अगले 5 सालों के लिए बड़ा निवेश करने का फैसला लिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रमुख संचालन पुणे स्थित TTGEC (Tata Technologies Global Engineering Centre) से किया जाएगा। यहां कंपनी अपने इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित समाधान का इस्तेमाल करेगी।

टेनेको (Tenneco) के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जॉन बैग्रोस्की ने कहा कि भारत कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बाजार बन चुका है और टाटा टेक्नोलॉजीज (Tata Technologies) के साथ यह साझेदारी भविष्य में कंपनी की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को और मजबूत करेगी।

वहीं, टाटा टेक्नोलॉजीज (Tata Technologies) के CEO और MD वॉरेन हैरिस ने कहा कि दोनों कंपनियों के बीच लंबे समय से चला आ रहा विश्वास इस नई डील की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने भरोसा जताया कि टाटा टेक्नोलॉजीज (Tata Technologies) अपनी इंजीनियरिंग और डिजिटल क्षमताओं के जरिए टेनेको (Tenneco) की वैश्विक विकास योजनाओं को नई गति देगा।

टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयरों में आई तेजी का एक और कारण पूरे आईटी सेक्टर में आई रिकवरी भी रही। पिछले कारोबारी सत्र में भारी बिकवाली के बाद गुरुवार को निफ्टी IT इंडेक्स में लगभग 4.5% की तेजी देखने को मिली। वैश्विक टेक कंपनियों में सुधार और AI सेक्टर को लेकर नई चर्चाओं ने भी निवेशकों का उत्साह बढ़ाया।

दरअसल, अमेरिकी कंपनी पालेंटिर टेक्नोलॉजीज (Palantir Technologies) के CEO ने हाल ही में AI सेवाओं की मौजूदा कीमतों पर सवाल उठाए थे। उनके बयान के बाद दुनिया भर की कई एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयरों में खरीदारी लौटी, जिसका सकारात्मक असर भारतीय आईटी कंपनियों पर भी दिखाई दिया।

हालांकि, पिछले कुछ दिनों में टाटा टेक्नोलॉजीज (Tata Technologies) के शेयर दबाव में थे। इसकी एक वजह ऑटो इंजीनियरिंग सेक्टर की दूसरी कंपनी KPIT टेक्नोलॉजीज की ओर से जारी कमजोर तिमाही अनुमान भी था। निवेशकों को आशंका थी कि ऑटो सेक्टर की इंजीनियरिंग कंपनियों की आय प्रभावित हो सकती है। लेकिन टेनेको (Tenneco) के साथ हुए इस बड़े समझौते ने इन चिंताओं को काफी हद तक कम कर दिया।

शेयर परफॉर्मेंस

आज गुरुवार के कारोबार में Tata Technologies Ltd का शेयर शानदार तेजी के साथ ₹713.35 पर बंद हुआ, जिसमें 6.44% (₹43.15) की मजबूत बढ़त दर्ज की गई।

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गुरुवार के कारोबार में टाटा टेक्नोलॉजीज (Tata Technologies) का शेयर ₹720.85 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया। इसके साथ ही कंपनी का शेयर इस साल अब तक करीब 11% का रिटर्न दे चुका है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कंपनी को इस तरह के और बड़े वैश्विक ऑर्डर मिलते हैं, तो आने वाले समय में टाटा टेक्नोलॉजीज (Tata Technologies) की कमाई और शेयर दोनों को मजबूती मिल सकती है। फिलहाल यह 100 मिलियन डॉलर की डील कंपनी के लिए भविष्य के विकास की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर मानी जा रही है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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