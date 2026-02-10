52 वीक हाई पर पहुंचा टाटा का यह शेयर, लगातार खरीदारी, कर्ज फ्री होगी कंपनी!
लगातार दूसरे दिन आई इस तेजी से साफ है कि स्ट्रीट कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर काफी पॉजिटिव है। बता दें कि कंपनी का फोकस कर्ज फ्री होने पर है। इसकी जानकारी कंपनी ने खुद दिसंबर तिमाही के नतीजे के समय दी है।
ब्रोकरेज फर्म भी बुलिश
ब्रोकरेज हाउस भी अब टाटा स्टील को लेकर ज्यादा आशावादी नजर आ रहे हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी के यूरोप बिजनेस में सुधार देखने को मिल सकता है, खासतौर पर कॉस्ट कटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स की वजह से। हालांकि CBAM, टैरिफ और इंपोर्ट कोटा जैसे ट्रेड बैरियर्स की वजह से शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलैटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक अब भी मजबूत बना हुआ है। कई ब्रोकरेज का मानना है कि शेयर आने वाले समय में ₹240 तक जा सकता है।
अन्य ब्रोकरेज की राय
मोतीलाल ओसवाल ने Q3FY26 के प्रदर्शन को ‘डिसेंट’ बताया है। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी की परफॉर्मेंस मजबूत वॉल्यूम्स की वजह से अच्छी रही, हालांकि भारत में नेट सेल्स रियलाइजेशन (NSR) थोड़ा कमजोर रहा। यूरोप ऑपरेशंस में EBITDA में आने वाले क्वार्टर में सुधार की उम्मीद जताई गई है, क्योंकि नीदरलैंड्स में कैपेसिटी रैंप-अप और फिक्स्ड कॉस्ट कम होने से फायदा मिलेगा। इसी आधार पर मोतीलाल ओसवाल ने FY26 की EBITDA और PAT अनुमानों में बढ़ोतरी की और स्टॉक पर 'बाय' रेटिंग के साथ ₹240 का टारगेट बरकरार रखा।
एक्सिस सिक्योरिटीज और जेएम फाइनेंशियल ने भी टारगेट प्राइस बढ़ा दिए हैं। एक्सिस ने यूरोप के वैल्यूएशन मल्टीपल को 4x से बढ़ाकर 6x किया है और FY27-FY28 के EBITDA अनुमान बढ़ाते हुए टारगेट ₹220 कर दिया है। वहीं, जेएम फाइनेंशियल ने बेहतर स्टील प्राइस आउटलुक को देखते हुए FY27-FY28 की कमाई के अनुमान 12-13% बढ़ाकर फेयर वैल्यू ₹240 तय की है। नतीजों की बात करें तो दिसंबर तिमाही में टाटा स्टील का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर ₹2,731 करोड़ रहा, जबकि रेवेन्यू ₹57,504 करोड़ तक पहुंच गया, जो निवेशकों के भरोसे को और मजबूत करता है।
