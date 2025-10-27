225 रुपये तक जाएगा टाटा ग्रुप का यह स्टॉक, एक्सपर्ट की बड़ी भविष्यवाणी

संक्षेप: Tata Steel Share Price: सोमवार का दिन टाटा स्टील के शेयरों के लिए अच्छा रहा है। कंपनी के शेयरों का भाव आज करीब 2 प्रतिशत की उछाल के बाद 52 वीक हाई पर पहुंच गया। अब मौजूदा निवेशकों को लिए ब्रोकरेज हाउस ने अच्छी खबर दी है।

Tata Steel Share Price: सोमवार का दिन टाटा स्टील के शेयरों के लिए अच्छा रहा है। कंपनी के शेयरों का भाव आज करीब 2 प्रतिशत की उछाल के बाद 52 वीक हाई पर पहुंच गया। अब मौजूदा निवेशकों को लिए ब्रोकरेज हाउस ने अच्छी खबर दी है। InCred Equities ने इस टाटा ग्रुप के शेयरों को Add रेटिंग दी है। इससे पहले घरेलू ब्रोकरेज हाउस की तरफ से Reduce रेटिंग दी गई थी।

क्या सेट किया है टारगेट प्राइस ब्रोकरेज हाउस ने 224 रुपये का टारगेट प्राइस टाटा स्टील के शेयरों के लिए सेट किया है। जोकि मौजूदा स्तर से करीब 30 प्रतिशत अधिक है। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट से एक बात साफ है कि कंपनी के शेयरों की कीमतों में आने वाले समय में तेजी देखी जा सकती है।

ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि यूरोपियन यूनियन में डिमांड बढ़ने से टाटा स्टील को फायदा होगा। रूस और यूक्रेन युद्ध में कुछ सेटलमेंट की गुंजाइश है। जिसकी वजह से आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में तेजी देखी जा सकती है।

177.85 रुपये पर पहुंचा भाव टाटा स्टील का शेयर सोमवार को 175.40 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 177.85 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। यह टाटा स्टील का 52 वीक हाई भी है। बता दें, टाटा स्टील का 52 वीक लो लेवल 122.60 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2.20 लाख करोड़ रुपये का है।

शेयर बाजार में टाटा स्टील का प्रदर्शन भी अच्छा ही रहा है। बीते 6 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 27 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 1 साल में टाटा स्टील ने पोजीशनल निवेशकों को 21 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। बता दें, 5 साल में टाटा स्टील के शेयरों का भाव 329 प्रतिशत चढ़ा है।