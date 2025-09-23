Tata steel share may go up to 200 rupees expert says neutral rating ₹200 पर जाएगा टाटा का यह शेयर, अनिश्चितताओं के बीच एक्सपर्ट की न्यूट्रल रेटिंग, Business Hindi News - Hindustan
रिपोर्ट के अनुसार, टाटा स्टील वर्तमान स्तरों पर 7.6 गुना EV/EBITDA और 4.1 गुना FY27 P/B के मूल्यांकन पर ट्रेड कर रही है। यानी निवेशकों के लिए कंपनी की भविष्य की अच्छी संभावनाएं पहले ही कीमतों में शामिल हो चुकी हैं। बता दें कि आज मंगलवार को कंपनी के शेयर 171.65 रुपये के भाव पर हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान Tue, 23 Sep 2025 10:25 AM
Tata Steel Share: मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MOFSL) ने मंगलवार को टाटा स्टील की मौजूदा रणनीति पर टिप्पणी की। कंपनी फिलहाल अपनी घरेलू क्रूड स्टील उत्पादन क्षमता को दोगुना करने और यूरोपीय परिचालनों (operations) का पुनर्गठन करने पर काम कर रही है, ताकि प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता में सुधार हो सके। MOFSL ने कहा कि मौजूदा बाजार परिस्थितियों के आधार पर टाटा स्टील का शेयर पहले से ही सकारात्मक पहलुओं को दर्शाता है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी को ‘न्यूट्रल’ रेटिंग दी है। रिपोर्ट के अनुसार, टाटा स्टील वर्तमान स्तरों पर 7.6 गुना EV/EBITDA और 4.1 गुना FY27 P/B के मूल्यांकन पर ट्रेड कर रही है। यानी निवेशकों के लिए कंपनी की भविष्य की अच्छी संभावनाएं पहले ही कीमतों में शामिल हो चुकी हैं। बता दें कि आज मंगलवार को कंपनी के शेयर 171.65 रुपये के भाव पर हैं।

क्या है टारगेट प्राइस

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने टाटा स्टील पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि कंपनी का शेयर अगले कुछ सालों में सीमित बढ़त दिखा सकता है। ब्रोकरेज ने टाटा स्टील के लिए ₹200 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस FY27 आधार पर तय किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि जहां निकट भविष्य में वैश्विक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, वहीं भारतीय कारोबार मजबूत प्रदर्शन करता रहेगा और यूरोपीय परिचालनों में भी सुधार की दिशा में काम हो रहा है।

क्षमता विस्तार पर फोकस

टाटा स्टील भारत में आक्रामक क्षमता विस्तार रणनीति पर काम कर रही है ताकि घरेलू मांग में हो रही तेज़ वृद्धि का लाभ उठाया जा सके। कंपनी का लक्ष्य है कि अपनी मौजूदा 21.6 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) क्रूड स्टील क्षमता को बढ़ाकर FY30 तक 40 MTPA तक पहुँचाया जाए। इसके लिए कंपनी हर साल लगभग ₹10,000 करोड़ का पूंजीगत व्यय करने का वादा कर चुकी है।

प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति

टाटा समूह की इस कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में कई अहम परियोजनाओं पर जबरदस्त प्रगति की है। FY25 में, टाटा स्टील ने कलिंगानगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस शुरू किया, जिससे वहां की क्षमता 3 MTPA से बढ़कर 8 MTPA हो गई। इस परियोजना पर करीब ₹27,000 करोड़ का निवेश किया गया। अब फेज-II चल रहा है, जिसके तहत क्षमता को और 5 MTPA बढ़ाकर कुल 13 MTPA किया जाएगा।

