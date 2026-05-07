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250 रुपये तक जा सकता है टाटा का यह शेयर, 15 मई को डिविडेंड पर फैसला

May 07, 2026 04:11 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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इंट्रा-डे में टाटा स्टील के शेयर की कीमत 219 रुपये के पार चली गई। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि टाटा स्टील के शेयर 250 रुपये तक जा सकते हैं। 15 मई को कंपनी एक अहम बैठक बुलाने वाली है।

250 रुपये तक जा सकता है टाटा का यह शेयर, 15 मई को डिविडेंड पर फैसला

Tata Steel share target: सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को जब शेयर बाजार में मुनाफावसूली वाला माहौल था तब टाटा ग्रुप की कंपनी- टाटा स्टील के शेयर ने अपने 52 हफ्ते का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। इंट्रा-डे में टाटा स्टील के शेयर की कीमत 219 रुपये के पार चली गई। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। शेयर की क्लोजिंग 217 रुपये पर हुई। इस बीच, टाटा स्टील ने बोर्ड मीटिंग की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ ही निवेशकों को डिविडेंड देने पर भी विचार होगा।

क्या कहा कंपनी ने?

टाटा स्टील लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 15/05/2026 को निर्धारित है। इस बैठक में अन्य बातों के साथ 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए ऑडिट किए गए स्टैंडअलोन और बिना ऑडिट किए गए कंसोलिडेटेड वित्तीय विवरण और परिणाम पर मुहर लेगी। इसके अलावा 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए डिविडेंड (यदि कोई हो) की सिफारिश की जाएगी।

शेयर पर ब्रोकरेज बुलिश

टाटा स्टील शेयर को लेकर घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ओसावाल को भरोसा है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि शेयर निवेशकों को बड़ा मुनाफा देगा। ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि टाटा स्टील के शेयर 250 रुपये तक जा सकते हैं। ब्रोकरेज ने अपने एक नोट में कहा- हमारा मानना ​​है कि सेफगार्ड ड्यूटी की वजह से कीमतों में हुई बढ़ोतरी के चलते टाटा स्टील का घरेलू कारोबार आने वाले कुछ समय से लेकर मध्यम अवधि तक बेहतर प्रदर्शन करेगा। ड्यूटी लगने के बाद इंपोर्ट में कमी आने से, घरेलू स्टील कंपनियों को बिक्री में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है।

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टाटा समूह की यह कंपनी लंबी अवधि के अवसरों का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। ब्रोकरेज ने कहा कि रेगुलेटरी मदद और लागत बचाने के उपायों की वजह से EU कारोबार में धीरे-धीरे आ रहा सुधार, कंपनी के कुल प्रदर्शन को मजबूती देगा। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि टाटा स्टील के शेयर पर हम अपनी BUY रेटिंग बनाए रखते हैं। इस शेयर का टारगेट प्राइस 250 रुपये है।

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कच्चे इस्पात का उत्पादन

हाल ही में टाटा स्टील ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत में उसका कच्चे इस्पात का उत्पादन आठ प्रतिशत बढ़कर 2.34 करोड़ टन रहा, जो अब तक का सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन है। उत्पादन में यह वृद्धि मुख्य रूप से कंपनी के कलिंगनगर प्लांट में ऑपरेशन बढ़ने के कारण हुई है। टाटा स्टील का वित्त वर्ष 25-26 की चौथी तिमाही में कच्चे इस्पात का उत्पादन पिछले साल की समान तिमाही के 54.4 लाख टन से बढ़कर 62.5 लाख टन हो गया। उत्पादन के साथ-साथ भारत में कंपनी की सालाना आपूर्ति भी बढ़कर 2.25 करोड़ टन तक पहुंच गई।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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