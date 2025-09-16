52 वीक हाई के करीब टाटा का यह शेयर, एक्सपर्ट का अनुमान- 200 रुपये तक जाएगा भाव

सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यह शेयर 169.20 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 2% बढ़कर 172.30 रुपये पर पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते के हाई 172.45 रुपये के करीब है। अब ब्रोकरेज मॉर्गन स्टेनली ने टाटा स्टील के शेयर को लेकर नया टारगेट प्राइस दिया है।

Tata Steel share: बाजार में तेजी के बीच टाटा ग्रुप की कंपनी- टाटा स्टील के शेयर मंगलवार को डिमांड में थे। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यह शेयर 169.20 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 2% बढ़कर 172.30 रुपये पर पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते के हाई 172.45 रुपये के करीब है। बता दें कि 8 सितंबर 2025 को शेयर ने इस स्तर को टच किया। शेयर के 52 हफ्ते का लो जनवरी 2025 में था। यह भाव 122.60 रुपये पर था।

क्या है टारगेट प्राइस ब्रोकरेज मॉर्गन स्टेनली ने टाटा स्टील के शेयर को लेकर नया टारगेट प्राइस दिया है। इसने कंपनी की रेटिंग को 'ओवरवेट' कर दिया है जबकि इसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹200 किया है। इस बीच, ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने मेटल के कुछ प्रमुख शेयरों की पहचान की है। ब्रोकरेज रिपोर्ट में टाटा स्टील को शीर्ष विकल्प के तौर पर रखा गया है।

इसके अलावा जिंदल स्टेनलेस, हिंडाल्को के शेयर भी ब्रोकरेज के फेवरेट हैं। ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक इस कंपनियों में बैलेंस शीट की मजबूती, मार्जिन की संभावना, विकास क्षमता का मिश्रण है जो निकट भविष्य में आने वाली अस्थिरता से निपटने में मदद करेगा।