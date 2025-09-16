Tata Steel share gain near 52 week high what target price know here 52 वीक हाई के करीब टाटा का यह शेयर, एक्सपर्ट का अनुमान- 200 रुपये तक जाएगा भाव, Business Hindi News - Hindustan
52 वीक हाई के करीब टाटा का यह शेयर, एक्सपर्ट का अनुमान- 200 रुपये तक जाएगा भाव

सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यह शेयर 169.20 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 2% बढ़कर 172.30 रुपये पर पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते के हाई 172.45 रुपये के करीब है। अब ब्रोकरेज मॉर्गन स्टेनली ने टाटा स्टील के शेयर को लेकर नया टारगेट प्राइस दिया है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 10:11 PM
Tata Steel share: बाजार में तेजी के बीच टाटा ग्रुप की कंपनी- टाटा स्टील के शेयर मंगलवार को डिमांड में थे। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यह शेयर 169.20 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले करीब 2% बढ़कर 172.30 रुपये पर पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते के हाई 172.45 रुपये के करीब है। बता दें कि 8 सितंबर 2025 को शेयर ने इस स्तर को टच किया। शेयर के 52 हफ्ते का लो जनवरी 2025 में था। यह भाव 122.60 रुपये पर था।

क्या है टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज मॉर्गन स्टेनली ने टाटा स्टील के शेयर को लेकर नया टारगेट प्राइस दिया है। इसने कंपनी की रेटिंग को 'ओवरवेट' कर दिया है जबकि इसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹200 किया है। इस बीच, ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने मेटल के कुछ प्रमुख शेयरों की पहचान की है। ब्रोकरेज रिपोर्ट में टाटा स्टील को शीर्ष विकल्प के तौर पर रखा गया है।

इसके अलावा जिंदल स्टेनलेस, हिंडाल्को के शेयर भी ब्रोकरेज के फेवरेट हैं। ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक इस कंपनियों में बैलेंस शीट की मजबूती, मार्जिन की संभावना, विकास क्षमता का मिश्रण है जो निकट भविष्य में आने वाली अस्थिरता से निपटने में मदद करेगा।

जून तिमाही के नतीजे

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में टाटा स्टील का मुनाफा दोगुने से अधिक होकर 2,007.36 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष (2024-25) की समान अवधि में टाटा समूह की इकाई का मुनाफा 918.57 करोड़ रुपये रहा था। तिमाही में कंपनी की कुल आय कम होकर 53,466.79 करोड़ रुपये रह गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 55,031.30 करोड़ रुपये थी। कंपनी का खर्च समीक्षाधीन तिमाही में घटकर 50,347.31 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 52,389.06 करोड़ रुपये था। कंपनी द्वारा उपभोग की गई सामग्री की लागत जून तिमाही में 18,028.08 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 20,642.17 करोड़ रुपये थी।

