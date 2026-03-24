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टाटा की कंपनी की बड़ी डील, डिमांड में शेयर, 200 रुपये के पार जाएगा भाव?

Mar 24, 2026 10:16 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा स्टील के शेयर में 2 पर्सेंट की तेजी आई और यह 190 रुपये के स्तर को पार कर गया। टाटा स्टील के शेयर की क्लोजिंग 1.95% बढ़कर 190.90 रुपये पर हुई। टाटा स्टील के शेयर के 52 हफ्ते का हाई 216.50 रुपये है।

टाटा की कंपनी की बड़ी डील, डिमांड में शेयर, 200 रुपये के पार जाएगा भाव?

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील के कारोबार को लेकर एक बड़ा अपडेट है। दरअसल, टाटा स्टील ने अपनी सहायक कंपनी टी स्टील होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में ₹1,680.27 करोड़ तक की इक्विटी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इस खबर के बीच टाटा स्टील के शेयर में 2 पर्सेंट की तेजी आई और यह 190 रुपये के स्तर को पार कर गया। टाटा स्टील के शेयर की क्लोजिंग 1.95% बढ़कर 190.90 रुपये पर हुई। टाटा स्टील के शेयर के 52 हफ्ते का हाई 216.50 रुपये है। शेयर का यह भाव फरवरी 2026 में था। शेयर के 52 हफ्ते का लो 124.20 रुपये है।

क्या है डील की डिटेल

टाटा स्टील ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि उसने टाटा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी टी स्टील होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (टीएसएचपी) में 0.1008 डॉलर अंकित मूल्य के 1,78,57,14,286 इक्विटी शेयर खरीदे हैं। यह ट्रांजैक्शन कुल मिलाकर 180 मिलियन डॉलर का है, जो लगभग ₹1,680.27 करोड़ के बराबर है। यह अधिग्रहण 24 मार्च, 2026 को टीएसएचपी द्वारा जारी इक्विटी शेयरों की सदस्यता के माध्यम से पूरा हुआ।

टाटा स्टील ने बताया कि यह निवेश सहायक कंपनी में पहले से घोषित निधि निवेश का हिस्सा है। इस डील के बाद टाटा स्टील होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी बनी रहेगी।

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विलय को मंजूरी

हाल ही में टाटा स्टील के निदेशक मंडल ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) के अपने साथ विलय और अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी टी स्टील होल्डिंग्स पीटीई (टीएसएचपी) में दो अरब डॉलर के निवेश को मंजूरी दे दी। टाटा स्टील होल्डिंग्स भी टाटा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है। इस्पात निर्माता कंपनी विदेशों में स्थित अपनी अप्रत्यक्ष सहायक इकाइयों में इसके जरिये इक्विटी में निवेश करती है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की कुल आय 58.31 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 21 लाख रुपये था। उसका नेटवर्थ 48,677 करोड़ रुपये रहा था।

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तीसरे प्रस्ताव में सहायक इकाई मेडिका टीएस हॉस्पिटल का पूर्ण स्वामित्व हासिल करने के लिए मणिपाल हॉस्पिटल्स ईस्टर्न इंडिया से 49 प्रतिशत इक्विटी शेयर और 0.01 प्रतिशत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय वरीय शेयर खरीदने की मंजूरी दी गयी। इसके लिए कंपनी 1.49 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। वर्तमान में कंपनी की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी टाटा स्टील के पास और 49 प्रतिशत हिस्सेदारी मणिपाल हॉस्पिटल ईस्टर्न इंडिया के पास है।

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शेयर का टारगेट प्राइस

बीते दिनों बिजनेस टुडे को आनंद राठी के जिगर पटेल ने बताया- शेयर का समर्थन स्तर 189 रुपये और प्रतिरोध स्तर 197 रुपये रहेगा। 197 रुपये के स्तर से ऊपर निर्णायक उछाल आने पर शेयर 200 रुपये तक पहुंच सकता है। शॉर्ट टर्म में बाजार का संभावित व्यापारिक दायरा 189 रुपये से 200 रुपये के बीच रहेगा। चॉइस ब्रोकिंग के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक हितेश टेलर के मुताबिक शेयर का व्यापक रुझान सकारात्मक बना हुआ है। अल्पकालिक निवेशकों के लिए, मजबूती की पुष्टि के लिए 200 रुपये से ऊपर की निर्णायक बढ़त आवश्यक है, जिससे 220-225 रुपये तक की और तेजी आ सकती है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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