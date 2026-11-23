एक डील से टाटा के शेयर में मचा भूचाल, 165 रुपये के नीचे आया भाव
मुख्य बातें
- टाटा स्टील ने स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब बनाने वाली कंपनी एपीएल अपोलो ट्यूब्स में लगभग 15,511 करोड़ रुपये में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने की योजना की घोषणा की
- इस खबर के बीच टाटा स्टील और एपीएल अपोलो के शेयर क्रैश हो गए
Tata Steel share price: शेयर बाजार में मुनाफावसूली के बीच सोमवार को टाटा स्टील और एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयर बुरी तरह बिखर गए। इंट्रा-डे के दौरान टाटा स्टील शेयर करीब 8 पर्सेंट टूटकर 163.75 रुपये तक आ गया। शेयर अपने 52 वीक लो के करीब है। बता दें कि शेयर का 52 वीक लो 160 रुपये है। यह भाव पिछले साल दिसंबर में रहा था। टाटा स्टील की तरह एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयर में भी हाहाकार मचा रहा। इंट्रा-डे के दौरान करीब 17 पर्सेंट टूटकर 1,763.55 रुपये के स्तर पर आ गया। अब सवाल है कि टाटा स्टील और एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है? आइए डिटेल जान लेते हैं।
क्या है डिटेल?
दरअसल, टाटा स्टील ने स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब बनाने वाली कंपनी एपीएल अपोलो ट्यूब्स में लगभग 15,511 करोड़ रुपये में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने की योजना की घोषणा की। इसके साथ ही एक अनिवार्य ओपन ऑफर भी लाया जाएगा, जिसमें लगभग 16,756 करोड़ रुपये और लग सकते हैं। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रमोटर ग्रुप की कंपनी 'एस गुप्ता होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड' के साथ हुए शेयर खरीद समझौते के तहत टाटा स्टील, एपीएल अपोलो के 7.38 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेगी। यह कंपनी की कुल वोटिंग शेयर कैपिटल का 26.38% हिस्सा है, जिसे 2,100 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदा जाएगा। इस सौदे में कुल नकद भुगतान लगभग 15,510.61 करोड़ रुपये का होगा। प्रमोटर की हिस्सेदारी का अधिग्रहण तीन चरणों में पूरा किया जाएगा।
प्रमोटर की हिस्सेदारी खरीदने के बाद टाटा स्टील ने अनिवार्य 'टेकओवर' नियमों के तहत पब्लिक शेयरधारकों से 7.28 करोड़ अतिरिक्त इक्विटी शेयर खरीदने के लिए एक ओपन ऑफर की घोषणा की है। इस ओपन ऑफर में प्रति शेयर कीमत 2,301.40 रुपये तय की गई है। अगर इसे पूरी तरह से सब्सक्राइब किया जाता है, तो टाटा स्टील को 16,755.66 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त नकद भुगतान करना पड़ सकता है।
शेयर पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट
एसबीआई सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च के प्रमुख सुदीप शाह ने कहा कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स के साथ सौदे की घोषणा के बाद टाटा स्टील के शेयरों पर बिकवाली का दबाव दिखा है। निकट अवधि के लिए तकनीकी दृष्टिकोण अभी भी सतर्क रहने वाला है।
उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि वे नई पोजीशन लेने से पहले बाजार के स्थिर होने के संकेतों का इंतजार करें। SAHI में रिसर्च प्रमुख गौरव अरोड़ा ने कहा कि टाटा स्टील काफी दबाव में है और अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब पहुंच रही है। उन्होंने 160-162 रुपये के दायरे को एक अहम सपोर्ट जोन बताया और चेतावनी दी कि अगर भाव इस दायरे से नीचे गिरता है तो बिकवाली का दबाव और बढ़ सकता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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