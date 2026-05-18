दोगुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, डिविडेंड का भी ऐलान, फिर भी टाटा का दिग्गज शेयर धड़ाम

टाटा स्टील के शेयर सोमवार को धड़ाम हो गए हैं। टाटा स्टील के शेयर 4 पर्सेंट से अधिक टूटकर 206.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। चौथी तिमाही में टाटा स्टील का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है।

टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा स्टील के शेयर सोमवार को बाजार खुलते ही धड़ाम हो गए हैं। टाटा स्टील के शेयर सोमवार को BSE में 4 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 206.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। चौथी तिमाही में जबरदस्त मुनाफे के बाद भी टाटा स्टील के शेयर लुढ़क गए हैं। चौथी तिमाही में टाटा स्टील का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ा है। साथ ही, कंपनी ने डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। चौथी तिमाही के वित्तीय नतीजों के बाद कई ब्रोकरेज हाउसेज ने टाटा स्टील के शेयरों का टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है।

दोगुना से ज्यादा बढ़ा है टाटा स्टील का मुनाफा

टाटा स्टील (Tata Steel) का मुनाफा 31 मार्च 2026 को खत्म हुई तिमाही में दोगुना से ज्यादा बढ़ा है। टाटा स्टील को चौथी तिमाही में 2965 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 1201 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। टाटा स्टील का मुनाफा सालाना आधार पर 147 पर्सेंट बढ़ा है। चौथी तिमाही में टाटा स्टील का रेवेन्यू सालाना आधार पर 13 पर्सेंट बढ़कर 63,270 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में टाटा स्टील का रेवेन्यू 56,218 करोड़ रुपये था।

हर शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड देगी कंपनी

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील (Tata Steel) ने वित्त वर्ष 2026 के लिए हर शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड रिकमंड किया है। शेयरधारकों की मंजूरी के बाद कंपनी डिविडेंड का भुगतान करेगी। टाटा स्टील ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि डिविडेंड का भुगतान 6 जुलाई 2026 को और इसके बाद किया जाएगा। तिमाही आधार पर टाटा स्टील का टैक्स भुगतान के बाद मुनाफा 9 पर्सेंट बढ़ा है। टाटा स्टील को दिसंबर 2025 तिमाही में 2730 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 11 पर्सेंट बढ़ा है।